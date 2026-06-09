¡Unidos por el deporte! Renzo Manyari y Cecilia Tait entregaron beca olímpica a la dupla de voleibol playa

El deporte es unión. Juntos somos más fuertes. El Comité Olímpico Peruano (COP), a través del Programa de Solidaridad Olímpica del Comité Olímpico Internacional (COI), asignó la Beca Olímpica de Equipos Los Ángeles 2028 a la dupla femenina de voleibol playa conformada por las deportistas Claudia Andrea Gaona Arévalo y Lisbeth Allcca Merino.

En este importante evento estuvieron presentes el presidente del Comité Olímpico Peruano, Dr. Renzo Manyari Velazco; la miembro del COI, de la Federación Internacional de Voleibol y medallista olímpica Cecilia Tait; María Martínez Murciego, secretaria general del COP; Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de Voleibol; las voleibolistas beneficiadas con la beca olímpica, Claudia Andrea Gaona Arévalo y Lisbeth Allcca Merino; y el entrenador Leobardo Sanabria.

"Este apoyo forma parte de los programas de Solidaridad Olímpica del Comité Olímpico Internacional (COI), cuyo objetivo es brindar asistencia financiera y técnica a equipos nacionales con potencial de participación en competiciones regionales, continentales y mundiales, fortaleciendo su proceso de preparación y sus posibilidades de clasificación a los Juegos Olímpicos", indicó Renzo Manyari, quien resaltó la unión por el deporte y los deportistas junto a Cecilia Tait, quien también es miembro de honor del Comité Olímpico Peruano.

Asignaron la Beca Olímpica de Equipos Los Ángeles 2028.

"La beca permitirá apoyar el proceso de entrenamiento y participación competitiva de la dupla peruana dentro de su ruta de preparación hacia los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028, contribuyendo al desarrollo de sus actividades deportivas y al cumplimiento de sus objetivos de alto rendimiento. Esta gestión la venimos trabajando con anticipación con Renzo Manyari quien desde el COP está apoyando está gestión de apoyo al deportista. Lo importante es unirnos y que nuestros deportistas no solo vaya a competir sino a lograr medallas”, dijo la 'Zurda de oro'.

"La obtención de esta beca representa un importante respaldo para el voleibol playa peruano y refleja el compromiso del Comité Olímpico Peruano y de Solidaridad Olímpica con el desarrollo de atletas con proyección internacional y aspiraciones olímpicas. Gracias a la gestión del presidente del COP, Renzo Manyari, de Cecilia Tait, del Comité, gracias porque esto nos sirve mucho para nuestra preparación”, señalaron las voleibolistas.