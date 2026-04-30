Pieza clave de Universitario se rindió en elogios ante Alianza Lima: "Va a campeonar"

Universitario de Deportes tiene diversos líderes dentro de su plantilla y uno de ello es Fabrizio Acerbi, quien actualmente se dedica a ser el Jefe Polideportivo. Tras quedar en el tercer puesto de la Liga Peruana de Vóley, el mencionado directivo aseguró que Alianza Lima será el campeón de la presente temporada 2025/26.

Campeón con Universitario se rindió en elogios ante Alianza Lima

En entrevista con el programa 'De Una', de Radio Ovación, Acerbi fue consultado sobre diversos temas de la actualidad del plantel de Universitario en la Liga Peruana de Vóley.

Asimismo, el directivo habló sobre Alianza Lima, que actualmente disputará la final del vóley peruano ante la Universidad San Martín en el Polideportivo Lucha Fuentes, de Villa El Salvador.

Para Fabrizio Acerbi, jefe polideportivo de Universitario de Deportes, Alianza Lima será el campeón de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Además, destacó que tiene una gran plantilla.

Fabrizio Acerbi, Jefe Polideportivo de Universitario, aseguró que Alianza Lima será campeón de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

"Alianza está un paso arriba, si no pasa nada, Alianza va a campeonar la Liga Peruana de Vóley y merecido por lo que hizo toda la temporada. Acá no hablo como hincha, lo digo como gestor. Tiene un plantel muy bueno y es un reto acercarnos a ese tipo de planteles", aseguró.

Asimismo, Acerbi mencionó que esas palabras no las dice como hincha de Universitario, sino como gestor deportivo, y sostuvo que armar un plantel similar al de Alianza con miras a la próxima temporada es una tarea difícil.

Universitario en la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Universitario de Deportes consiguió meterse entre los ocho mejores de la etapa final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Después, superó a Regatas Lima en los cuartos de final, aunque en semifinales vio frustrado su objetivo de llegar a la definición por el título tras caer frente a Universidad San Martín. Como cierre de su buena campaña, enfrentó a Géminis en la disputa por el tercer lugar y se quedó con la victoria en un emocionante encuentro.