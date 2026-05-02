Universitario suma a futbolista de casi medio millón de euros para luchar el Apertura

Universitario de Deportes no quiere rendirse en sus aspiraciones de conseguir el título del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 y, por eso, sumará a su plantel principal a un jugador valorizado en casi medio millón de euros: estamos hablando de Matías Di Benedetto, quien se recuperó de su lesión y está cerca de volver a la alineación titular.

Universitario suma a futbolista valorizado en 300 mil euros para luchar por el Torneo Apertura 2026

Según reveló el periodista Wilmer Robles, Di Benedetto volverá a jugar desde el pitazo inicial por disposición del técnico Jorge Araujo en el partido contra Juan Pablo II por la fecha 13 del Apertura.

'Matías Di Benedetto retorna al once titular de Universitario. Con el zaguero en cancha, el equipo ha exhibido mayor solidez defensiva y una reducción en los goles encajados', se puede leer en X (antes Twitter) del comunicador.

Matías Di Benedetto superó su lesión y será utilizado por Jorge Araujo para el partido ante Juan Pablo II y luchar el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Cabe mencionar que el zaguero argentino nacionalizado peruano ya se había recuperado para el partido ante Nacional. Sin embargo, por precaución y para no exponerlo, no fue citado a la convocatoria oficial para el encuentro de Copa Libertadores.

Ahora, con el físico al 100% recuperado, Matías Di Benedetto volverá al once inicial de Universitario de Deportes por decisión de Jorge Araujo y, asimismo, para seguir en la lucha por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

¿Qué lesión sufrió Matías Di Benedetto?

Di Benedetto sufrió un desgarro en el partido ante Coquimbo Unido de Chile por la segunda fecha de la Copa Libertadores 2026 y, tras ello, fue baja en encuentros clave ante Melgar, Deportivo Garcilaso, Alianza Atlético y Nacional de Uruguay.