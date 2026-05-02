Valera dio firme comentario sobre el objetivo de Universitario en el Apertura: "Solo nos queda..."

Álex Valera es uno de los principales referentes de Universitario de Deportes en la actualidad, ya que es su principal goleador y fue vital para obtener el tricampeonato de la Liga 1. Por ello, el '9' decidió hablar sin filtro sobre el momento que atraviesa el club merengue en el Torneo Apertura 2026.

Como sabemos, la 'U' se encuentra complicado en el certamen local debido a que necesita un milagro para llevarse el primer título de la temporada, por lo que el 'Rifle' fue entrevistado brevemente y aseguró que seguirán luchando hasta que acabe la competición.

Álex Valera habló sobre Universitario

"Será un partido complicado, pero mantenemos la misma actitud para ganar todos los partidos y esta vez no será la excepción. Aún estamos peleando el torneo y solo nos queda ganar para seguir en la lucha", indicó Álex Valera previo al partido con Juan Pablo II.

Asimismo, el delantero de Universitario de Deportes se refirió al momento que atraviesa en lo personal. Resaltó que se siente contento con su rendimiento y que quiere seguir mejorando para salir nuevamente campeón de la Liga 1 y, además, ser convocado a la selección peruana.

"Pienso que por lo que vengo haciendo he dado un paso importante, pero tengo que seguir con la misma humildad y sacrificio que vengo dejando por el equipo, porque siento que aún falta mucho más por mostrar y mejorar", sentenció el atacante nacional.