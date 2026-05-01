0

Alineaciones Alianza Lima vs CD Moquegua: El imponente once que alista Guede para vital partido

El once que prepara Pablo Guede para el duelo clave que sostendrá Alianza Lima ante CD Moquegua para seguir en lo más alto del Torneo Apertura.

Jesús Yupanqui
El imponente once que alista Alianza Lima para su partido ante CD Moquegua.
El imponente once que alista Alianza Lima para su partido ante CD Moquegua. | FOTO: Composición Líbero
COMPARTIR

Alianza Lima recibirá en Matute a CD Moquegua en un partido clave por la punta del Torneo Apertura. Con la derrota de Los Chankas, los blanquiazules se posicionan en lo más alto del campeonato, superando al conjunto de Andahuaylas por diferencia de goles. Pablo Guede entiende la importancia del compromiso, por lo que trabaja en su oncena.

Alianza Lima suma a futbolista de 1.50 millones de euros para salir campeón del Torneo Apertura 2026

PUEDES VER: Alianza Lima suma a futbolista de casi 2 millones de euros para salir campeón del Apertura

Posible alineación de Alianza Lima

  • Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Gianfranco Chávez, Mateo Antoni, Marco Huamán, Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Alan Cantero, Jairo Vélez, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

Pablo Guede quiere un equipo intenso que obligue a su rival a equivocarse. Por ello, mantendrá el tridente ofensivo que le está dando resultados: Jairo Vélez, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

Alianza Lima, Liga 1, Pablo Guede

Pablo Guede apuesta por una oncena fuerte y con agresividad en la marca

Si bien el 'Depredador' estuvo trabajando en diferenciado durante la semana por un dolor en el tobillo, el estratega argentino considera que está en condiciones para iniciar ante Moquegua.

Antoni y Advíncula están en capilla con las tarjetas amarillas. Si son amonestados, se perderán el clásico ante Sporting Cristal. A pesar de ello, el entrenador blanquiazul considera que cada partido es una final y tiene que poner lo mejor de su plantel.

Posible alineación de CD Moquegua

  • Carlos Grados, Aldair Perleche, José Luis Granda, Nicolás Amasifuén, Nicolás Chávez, Ricardo Chipao, Édgar Lastre, Cristian Mejía, Jeferson Collazos y Yorman Zapata.

En su primera temporada en la máxima división del fútbol peruano, CD Moquegua quiere dar un golpe sobre la mesa y sumar en su visita a Matute.

Saben que la tarea no será sencilla, pero consideran que tienen los argumentos para complicar el juego de los blanquiazules. Entienden que la clave es estar finos en las ocasiones de gol que se les presenten.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

Lo más visto

  1. Alianza Lima suma a futbolista de casi 2 millones de euros para salir campeón del Apertura

  2. Fossati analiza tomar medidas legales por las declaraciones de Velazco: "Reunión con abogados"

  3. Universitario ganó 3-2 a fuerte rival y es líder del Torneo por encima de Alianza y Cristal

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano