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Alineaciones Alianza Lima vs CD Moquegua: El imponente once que alista Guede para vital partido
El once que prepara Pablo Guede para el duelo clave que sostendrá Alianza Lima ante CD Moquegua para seguir en lo más alto del Torneo Apertura.
Alianza Lima recibirá en Matute a CD Moquegua en un partido clave por la punta del Torneo Apertura. Con la derrota de Los Chankas, los blanquiazules se posicionan en lo más alto del campeonato, superando al conjunto de Andahuaylas por diferencia de goles. Pablo Guede entiende la importancia del compromiso, por lo que trabaja en su oncena.
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Posible alineación de Alianza Lima
- Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Gianfranco Chávez, Mateo Antoni, Marco Huamán, Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Alan Cantero, Jairo Vélez, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.
Pablo Guede quiere un equipo intenso que obligue a su rival a equivocarse. Por ello, mantendrá el tridente ofensivo que le está dando resultados: Jairo Vélez, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.
Pablo Guede apuesta por una oncena fuerte y con agresividad en la marca
Si bien el 'Depredador' estuvo trabajando en diferenciado durante la semana por un dolor en el tobillo, el estratega argentino considera que está en condiciones para iniciar ante Moquegua.
Antoni y Advíncula están en capilla con las tarjetas amarillas. Si son amonestados, se perderán el clásico ante Sporting Cristal. A pesar de ello, el entrenador blanquiazul considera que cada partido es una final y tiene que poner lo mejor de su plantel.
Posible alineación de CD Moquegua
- Carlos Grados, Aldair Perleche, José Luis Granda, Nicolás Amasifuén, Nicolás Chávez, Ricardo Chipao, Édgar Lastre, Cristian Mejía, Jeferson Collazos y Yorman Zapata.
En su primera temporada en la máxima división del fútbol peruano, CD Moquegua quiere dar un golpe sobre la mesa y sumar en su visita a Matute.
Saben que la tarea no será sencilla, pero consideran que tienen los argumentos para complicar el juego de los blanquiazules. Entienden que la clave es estar finos en las ocasiones de gol que se les presenten.
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