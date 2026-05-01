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Alianza Lima vs. CD Moquegua por Torneo Apertura: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?
Alianza Lima vs. CD Moquegua chocan este sábado por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO.
Alianza Lima vs. CD Moquegua se enfrentan este sábado 2 de mayo, en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute), en un partido válido por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en distintos países y dónde podrás ver en vivo todas las incidencias de este encuentro.
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Alianza Lima vs. CD Moquegua: horario del partido
Si te gusta ver los partidos de la Liga 1 Perú y deseas sintonizar el partido entre Alianza Lima y CD Moquegua, por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026, aquí te mostramos los horarios en distintos países:
- México: 7.00 p. m.
- Perú: 8.00 p. m.
- Colombia: 8.00 p. m.
- Ecuador: 8.00 p. m.
- Bolivia: 9.00 p. m.
- Chile: 9.00 p. m.
- Venezuela: 9.00 p. m.
- Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 9.00 p. m.
- Argentina: 10.00 p. m.
- Brasil: 10.00 p. m.
- Paraguay: 10.00 p. m.
- Uruguay: 10.00 p. m.
- España: 3.00 a. m. (del domingo 3)
¿Dónde ver Alianza Lima vs. CD Moquegua?
Si quieres ver EN VIVO ONLINE el partido entre Alianza Lima y CD Moquegua, por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 Perú, tendrás que sintonizar L1 MAX (antes Liga 1 MAX), señal que se transmite por los siguientes operadores: DirecTV, Claro TV, Best Cable, Zapping y Win TV.
Alianza Lima vs. CD Moquegua por el Torneo Apertura 2026
Será la primera vez en la historia del fútbol peruano en que los clubes Alianza Lima y CD Moquegua se vean las caras. De acuerdo con la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026, el conjunto blanquiazul comparte el primer lugar con Chankas, aunque, por diferencia de goles, tiene la ventaja de estar un escalón arriba; mientras que el elenco moqueguano ha subido hasta el noveno puesto tras conseguir victorias importantes.
Alianza Lima, con 29 puntos, necesita ganar para seguir con opciones de conquistar el primer torneo de la Liga 1 2026. Por su parte, CD Moquegua querrá mantenerse en la mitad de la tabla para no complicarse con el descenso.
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