García Pye dio rotundo calificativo a Silveira tras polémica acusación de su representante: “Es…”

Las declaraciones del representante de Miguel Silveira provocaron una inmediata reacción en Universitario de Deportes. Antonio García Pye, director deportivo del club crema, no se guardó nada y calificó de manera al jugador brasileño tras las acusaciones realizadas por Robson Lima sobre un supuesto poder de algunos futbolistas para influir en las decisiones deportivas del equipo.

Antonio García Pye dio fuerte calificativo a Miguel Silveira tras fuerte acusación de su representante

Al ser consultado sobre el tema, García Pye fue enfático y cuestionó duramente las palabras del representante. Incluso, consideró que sus declaraciones perjudican tanto a los jugadores como a los diferentes cuerpos técnicos que trabajaron durante la etapa de Silveira en Ate.

"Es algo totalmente irresponsable. Es una temeridad porque compromete a jugadores sin mencionarlos y pone en duda el trabajo de varios comandos técnicos que estuvieron durante la permanencia de Miguel en el club", manifestó el directivo durante una entrevista en el programa 'Fútbol Como Cancha' de RPP.

Asimismo, el dirigente explicó que muchas veces algunos representantes intentan justificar determinadas situaciones deportivas construyendo versiones que no se ajustan a la realidad. En ese sentido, respaldó por completo a los futbolistas y entrenadores involucrados, descartando cualquier tipo de influencia externa en la conformación de los equipos.

Pese a sus críticas hacia Robson Lima, García Pye tuvo palabras positivas para Miguel Silveira. El directivo destacó su profesionalismo, comportamiento y condiciones futbolísticas, revelando incluso que en algún momento se evaluó la posibilidad de extender su vínculo con la institución antes de que el actual comando técnico tomara una decisión definitiva sobre su futuro.

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"A mí me sorprende realmente este exabrupto, le puedo llamar así, porque yo he hablado y algunas veces con él y siempre ha sido de lo más prudente y flexible y comprensivo y hemos tenido un diálogo bastante abierto y cordial. Entonces, es más, yo siempre le he dicho que Miguel es un muchacho espectacular, responsable, profesional, creo que tiene calidad. Antes de que se vaya y inclusive creo el profe Rabanal, le estábamos hablando por ahí de la posibilidad, nos habló de la posibilidad de renovar, le dije que hay que verlo con calma después, que acabe primero la apertura y bueno, ya luego de las evaluaciones que ha hecho en el actual comando técnico, no lo tiene en sus planes porque no sea un buen jugador, sino porque tiene en un esquema táctico, estratégico y trata de cubrir ciertos puestos, entonces lo consideró prescindible y con toda esa transparencia se le explicó eso a Robson y lo comprendió y luego de eso hemos estado sencillamente negociando los términos de esa resolución de la manera más cordial", aseguró.

Finalmente, el director deportivo confesó su sorpresa por la postura adoptada por el representante brasileño, ya que aseguró haber mantenido siempre una relación cordial con él. Incluso dejó entrever que no está convencido de que el propio Silveira comparta las declaraciones realizadas por su agente, dejando abierta la posibilidad de conocer la versión del futbolista en los próximos días.

"Ahora que ha salido con una metralleta a lanzar a diestra y siniestra balas que no comprende, que pueda ser un momento de desesperación o tratando de protegerlo porque es malo o se porta mal. Cosa que no es ninguna de las dos cosas, no tengo explicación. Tengo dudas que Miguel avale lo que haya dicho, pero habrá que preguntarle a Miguel en su momento", finalizó.

Representante de Miguel Silveira acusó a tres jugadores de Universitario de tomar decisiones en el plantel

El agente de Miguel Silveira aseguró que determinados referentes del plantel tendrían participación en la elección de quiénes juegan y quiénes no. Estas afirmaciones generaron una fuerte controversia entre los hinchas merengues y obligaron a la institución a pronunciarse públicamente.

"No recuerdo el nombre de los jugadores, pero había dos o tres que hacían la alineación. Entonces, en algún momento, cuando se iba a hacer un cambio, decían: "No, no ponga a este, ponga al otro". Ustedes vieron que él no calentaba. Calentaban todos; ponían a un lateral izquierdo en su puesto, a un número '5' en su puesto, hasta al arquero. De repente a él no lo consideraban, y nos asustaba porque queríamos saber qué pasaba", dijo Robson Lima, representante del jugador brasileño.