Conmebol abrió expediente disciplinario a Sporting Cristal tras eliminación en Sudamericana

Sporting Cristal sufrió un duro golpe luego de la eliminación de la Copa Sudamericana 2026 en los playoffs. Sin embargo, eso no fue todo, ya que la Conmebol sorprendió a los hinchas al informar que abrió un expediente disciplinario en contra de los rimenses por infringir las normas en su partido ante Bragantino.

Conmebol abrió expediente disciplinario a Sporting Cristal

Mediante su página oficial, la Conmebol anunció la apertura de los expedientes disciplinarios por los partidos de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana, donde se hizo evidente la presencia de Sporting Cristal entre los clubes investigados.

El ente máximo del fútbol sudamericano acusa a la escuadra del Rímac de haber quebrantado el artículo 4.3.1.2 del Manual de Clubes de la competición, el cual establece las condiciones que debe tener el césped del terreno de juego y las obligaciones que tienen los locales con este apartado.

Conmebol apertura expediente disciplinario tras eliminación de la Sudamericana.

De acuerdo a la normativa, el césped debe estar en excelente calidad para poder facilitar una gran condición de juego. A su vez, el cuadro local debe garantizar un correcto drenaje. Sin embargo, como se hizo evidente durante el encuentro, el gramado del Estadio Nacional dejó una nefasta impresión.

Cabe señalar que este expediente corresponde netamente al primer partido de ida que se disputó en Lima, por lo que resta conocer, en los próximos días, los expedientes por los duelos de vuelta

¿Qué sanción puede tener Sporting Cristal?

De acuerdo a lo indicado por la Conmebol en el Manual de Clubes, quebrantar esta normativa del reglamento implica diversas medidas disciplinarias, las mismas que podrían ir desde un cambio de estadio para los siguientes partidos hasta una fuerte multa económica.

En caso se trate de la primera vez, la multa puede escalar hasta los US$15.000. Del mismo modo, cabe recalcar que no se aplicarán sanciones futbolísticas.