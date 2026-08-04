Sporting Cristal tiene la misión de destacar en cada una de las competencias que disputa y en todas sus divisiones. Eso incluye la Liga 1, Liga Femenina y el desempeño de sus categorías inferiores. En medio de ello, los hinchas rimenses se llenaron de preocupación por el último empate del equipo.

Sporting Cristal empató 1-1 ante destacado rival y preocupa de cara al título del torneo

La categoría Sub-16 de Sporting Cristal se encuentra enfocada en su participación en la Adidas Cup U16, donde su último rival fue Flamengo de Brasil. Los celestes estaban obligados a vencer a la escuadra brasileña para encaminar su clasificación, sin embargo terminó cediendo puntos tras igualar 1-1 por el Grupo A.

El ‘Mengao’ inició el partido con un gran rendimiento y lograron poner adelante en el marcador gracias a un gol de Kaua Pavuna, quien desataba la locura con una gran definición que evidenció las falencias defensivas de la escuadra bajopontina.

Sporting Cristal empató sobre el final ante Flamengo en la Adidas Cup U16

Sporting Cristal intentó descontar el marcador en los siguientes minutos, pero el bloque defensivo del Flamengo disipó cada ataque y se mostró sumamente sólido. Sin embargo, no fue hasta los últimos minutos donde las embestidas de los rimenses dieron sus frutos gracias a Gabriel Lumba, quien puso la igualdad y le dio vida a su equipo.

La escuadra del Rímac necesitaba ganar para poder encaminar su clasificación tras la derrota ante Universitario en la primera jornada. Ahora, con este resultado, llegarán obligados a vencer a Colo Colo en la última jornada para poder aspirar a la Copa de Oro de la competición, la más prestigiosa.

Grupo A de la Adidas Cup U16