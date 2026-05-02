Alianza Lima se ubica en el segundo puesto del Torneo Apertura y es superado por Universitario

Alianza Lima quiere salir campeón del Torneo Apertura 2026, por lo que está obligado a ganar todos los partidos que le quedan por delante. En ese sentido, los blanquiazules se llevaron una mala noticia debido a que Universitario de Deportes marcha en el primer lugar de la tabla de posiciones.

Resulta que el cuadro blanquiazul no ha podido superar a la 'U' debido a que tiene un partido pendiente y, además, el equipo de Ate acaba de conseguir una importante victoria por 3-0 sobre Melgar de Arequipa. Por ello, las cremas son líderes absolutas de la Liga Femenina.

Universitario de Deportes tiene un total de 12 puntos con cuatro partidos disputados, mientras que Alianza Lima posee 9 unidades y está en la segunda casilla de la tabla de posiciones. Por ello, debe ganar los siguientes encuentros del Torneo Apertura si quiere salir tricampeón del fútbol peruano.

Alianza Lima es el vigente bicampeón de la Liga Femenina.

Además, otro detalle en contra de la escuadra de José Letelier es que la 'U' tiene +25 de diferencia de gol, mientras que las blanquiazules apenas poseen +15. Lo cierto es que, si todo continúa así, el enfrentamiento entre ambos equipos será clave para definir el certamen.

¿Cuándo juega Alianza Lima femenino?

Alianza Lima recibirá a UNSAAC el domingo 3 de mayo por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. El partido se disputará en el Estadio Hugo Sotil.