¡Imparables! Alianza Lima venció 1-0 a su rival y quedó a una victoria de conseguir el título

Alianza Lima está enfocado en ganar todos los partidos y conseguir el título. Si bien todos los hinchas centran su atención en el primer equipo, que disputa el liderato del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, las otras divisiones también siguen destacando. En ese panorama, los blanquiazules lograron vencer por 1-0 a un importante rival y quedaron a una sola victoria de consagrarse campeones.

Alianza Lima venció 1-0 a su rival y quedó a una victoria de conseguir el título

Los hinchas se emocionaron luego de que las divisiones menores de Alianza Lima lograran una trascendental victoria por la mínima ante Sporting Cristal en la tercera fecha del Torneo Benéfico Liga 3. Los blanquiazules mostraron un gran nivel en este encuentro y destacaron por su ímpetu en defensa.

El gol de la victoria llegó gracias a Hiroshi Mejía, quien entró desde el banquillo y terminó dándole los tres puntos a los blanquiazules. El extremo izquierdo empieza a consolidarse en el equipo, dejando de lado su pasado como jugador de Universitario. Los íntimos cerraron la fase regular de forma invicta y con un gran poderío ofensivo, con seis goles a favor y solo uno en contra.

Alianza Lima venció 1-0 a Sporting Cristal en el Torneo Benéfico Liga 3

“Lo más importante es el grupo. Este resultado refleja el trabajo que venimos haciendo desde el inicio”, señaló Mejía al término del partido.

Con esta victoria, Alianza Lima puso su nombre en la gran final y le resta solo una victoria para conseguir el título del Torneo Benéfico de la Liga 3, donde se enfrentará nuevamente ante Sporting Cristal. Este enfrentamiento se realizará el próximo martes 5 de mayo a las 11:30 a. m. (hora peruana) y será vital para que los blanquiazules consoliden el gran nivel de su equipo comandado por grandes promesas.

Alianza Lima se ilusiona para el inicio de la Liga 3

Aunque de momento no se ha confirmado una fecha para el inicio de la Liga 3, la escuadra de Alianza Lima continúa arduamente con sus entrenamientos para el inicio del campeonato, donde tendrán la obligación de conseguir el título nacional. Por ello, en caso de coronarse en este Torneo Benéfico llegarán con un equipo más consolidado y motivado.