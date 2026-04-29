Alianza Lima vs CD Moquegua: fecha, hora, canal y entradas por la lucha del Torneo Apertura

Entramos en la recta final del Torneo Apertura. Este fin de semana, Alianza Lima enfrentará a CD Moquegua con el objetivo de conseguir los tres puntos para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones. Recordemos que, tras la derrota de los Chankas, los íntimos se quedaron con el primer lugar (29 puntos) debido a la diferencia de goles (+17) sobre los andahuaylinos (+7).

De cara a este encuentro, los dirigidos por Pablo Guede no podrán contar con Federico Girotti, quien sufrió una luxación en el hombro y todavía estará fuera algunas semanas más. Luego, empezó a surgir el rumor de que Paolo Guerrero no podrá jugar tras salir sentido ante Atlético Grau, pero el ‘Depredador’ trabaja para llegar de la mejor manera a este encuentro.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs CD Moquegua por la Liga 1 2026?

El duelo entre Alianza Lima vs CD Moquegua por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026 está pactado para el domingo 2 de mayo en el Estadio Alejandro Villanueva.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs CD Moquegua por la Liga 1 2026?

El choque entre Alianza Lima vs CD Moquegua por el Torneo Apertura está pactado para empezar a las 8.00 p. m. (hora peruana).

¿Dónde ver Alianza Lima vs CD Moquegua por la Liga 1 2026?

La transmisión de Alianza Lima vs CD Moquegua estará a cargo de L1 Max, canal que puedes encontrar en las señales de DirecTV, Movistar, Best Cable y otras operadoras. También puedes seguirlo vía streaming en L1 Play.

Entradas Alianza Lima vs CD Moquegua: ¿cuánto cuestan y dónde comprar?