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Alianza Lima vs CD Moquegua: fecha, hora, canal y entradas por la lucha del Torneo Apertura

¡Se viene un tremendo partido! Alianza Lima recibirá a CD Moquegua en el Alejandro Villanueva por la fecha 13 del Torneo Apertura.

Gary Huaman
Alianza Lima recibirá a CD Moquegua en el Alejandro Villanueva.
Alianza Lima recibirá a CD Moquegua en el Alejandro Villanueva. | Foto: composición Líbero
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Entramos en la recta final del Torneo Apertura. Este fin de semana, Alianza Lima enfrentará a CD Moquegua con el objetivo de conseguir los tres puntos para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones. Recordemos que, tras la derrota de los Chankas, los íntimos se quedaron con el primer lugar (29 puntos) debido a la diferencia de goles (+17) sobre los andahuaylinos (+7).

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De cara a este encuentro, los dirigidos por Pablo Guede no podrán contar con Federico Girotti, quien sufrió una luxación en el hombro y todavía estará fuera algunas semanas más. Luego, empezó a surgir el rumor de que Paolo Guerrero no podrá jugar tras salir sentido ante Atlético Grau, pero el ‘Depredador’ trabaja para llegar de la mejor manera a este encuentro.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs CD Moquegua por la Liga 1 2026?

El duelo entre Alianza Lima vs CD Moquegua por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026 está pactado para el domingo 2 de mayo en el Estadio Alejandro Villanueva.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs CD Moquegua por la Liga 1 2026?

El choque entre Alianza Lima vs CD Moquegua por el Torneo Apertura está pactado para empezar a las 8.00 p. m. (hora peruana).

¿Dónde ver Alianza Lima vs CD Moquegua por la Liga 1 2026?

La transmisión de Alianza Lima vs CD Moquegua estará a cargo de L1 Max, canal que puedes encontrar en las señales de DirecTV, Movistar, Best Cable y otras operadoras. También puedes seguirlo vía streaming en L1 Play.

Entradas Alianza Lima vs CD Moquegua: ¿cuánto cuestan y dónde comprar?

  • Sur y Norte: S/27,90 (agotadas)
  • Oriente (Conadis): S/39,90
  • Oriente: S/79,90
  • Occidente lateral: S/139,90
  • Occidente central: S/179,90
  • Palco Apuesta Total: S/219,90
  • Experiencia Matchday: S/399,90

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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