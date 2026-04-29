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Confirman el futuro de Federico Girotti en Alianza Lima tras rumores de salida: "Ha sido comprado"

Alianza Lima decidió oficialmente el futuro de Federico Girotti luego de no contar con minutos en la Liga 1 2026. Te contamos los detalles.

Francisco Esteves
Alianza Lima confirmó el futuro de Federico Girotti.
Alianza Lima confirmó el futuro de Federico Girotti. | Foto: Alianza Lima - X.
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El fichaje más costoso en Alianza Lima para obtener el título de la Liga 1 2026 fue el argentino Federico Girotti, quien costó alrededor de 2 millones de dólares y se suponía que sería el goleador del plantel comandado por Pablo Guede. No obstante, en cinco meses del año todavía no ha podido convertir ni una sola vez, por lo que comenzaron las críticas en su contra.

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En ese sentido, recientemente se confirmó que los blanquiazules tomaron una decisión respecto al futuro profesional del delantero. Esta información la filtró la conocida periodista Ana Lucía Rodríguez durante la transmisión más reciente del programa Hablemos de MAX, vía L1 MAX.

"No se va a ir, es un jugador que ha sido comprado por Alianza Lima. Así que Federico Girotti se quedará", reveló la mencionada comunicadora, confirmando así que Alianza Lima no contempla deshacerse del futbolista en el mercado de pases que abre a mediados de temporada.

De esta forma, Federico Girotti aún tendrá la posibilidad de sumar minutos en el campo y marcar goles para enamorar a la hinchada blanquiazul. Cabe recordar que, desde un inicio, su contratación fue criticada debido a la mala estadística que registraba en Talleres de Córdoba.

Trayectoria de Federico Girotti

Estos han sido sus clubes:

  • River Plate
  • Talleres de Córdoba
  • San Lorenzo
  • Alianza Lima

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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