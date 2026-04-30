Alianza Lima suma a futbolista de más de un millón de euros para pelear el título del Apertura

Alianza Lima trabaja arduamente para afrontar el duelo ante CD Moquegua por la fecha 13 del Torneo Apertura. Los blanquiazules saben que son los favoritos y dependen de sí mismos para obtener el primer título del año. En medio de ello, se conoció que han sumado a un destacado futbolista, cotizado en más de un millón de euros. Nos referimos a Renzo Garcés.

Alianza Lima suma a futbolista de más de un millón de euros

Renzo Garcés es uno de los jugadores con mejor rendimiento en la actualidad en el fútbol peruano. El defensa se ha convertido en un indiscutible dentro del esquema de Pablo Guede y en uno de los más queridos por los hinchas de Alianza Lima.

El zaguero ha jugado gran parte de los partidos de la temporada; no obstante, en el último partido ante Atlético Grau tuvo que quedar fuera del equipo tras haber sido suspendido con un partido por acumulación de tarjetas amarillas. En ese sentido, al cumplir con su fecha de sanción, quedó nuevamente habilitado para jugar en la Liga 1.

Renzo Garcés volverá con Alianza Lima tras cumplir con su sanción.

De esta forma, los íntimos recuperan a un jugador titular en su plantel y, sin duda, Garcés será quien comande la zaga defensiva del equipo. Esto representa una gran noticia para los hinchas de cara a la recta final del Torneo Apertura.

De hecho, el periodista deportivo José Varela reveló, en el programa 'Modo Fútbol', que Renzo Garcés volverá a ser titular para el duelo ante CD Moquegua en lugar de Gianfranco Chávez, quien lo reemplazó en el último partido.

Renzo Garcés y su gran presente en Alianza Lima

Renzo Garcés es uno de los jugadores más importantes de Alianza Lima y eso se ha visto reflejado en sus números. En la presente temporada, ha disputado 12 partidos como titular y ha conseguido anotar 4 goles, la cifra más alta de toda su carrera. Además, con su presencia en el campo, los blanquiazules han conseguido dejar su valla invicta en 5 partidos.

Valor de mercado de Renzo Garcés

De acuerdo con el portal internacional Transfermarkt, Renzo Garcés ha venido registrando un incremento notable en su valor en el mercado de transferencias. Sus buenas actuaciones lo han llevado a tener un precio de 1,2 millones de euros.