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Yotún tuvo irónica respuesta sobre Alianza tras comentario de Farfán: “Me gomeaban seguramente”
En una reciente entrevista, Yoshimar Yotún recordó el episodio en el que hinchas de Alianza agredieron a jugadores tras ingresar a Matute.
En una reciente edición de Enfocados, Yoshimar Yotún fue el invitado estrella del programa, donde, fiel a su estilo, dejó un pícaro comentario tras las palabras de Jefferson Farfán, quien resaltó que le hubiera gustado verlo vistiendo la blanquiazul. No obstante, el actual capitán de Sporting Cristal sorprendió con su respuesta, que causó la risa de los conductores.
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Yoshimar Yotún tuvo irónica respuesta sobre Alianza Lima
Durante la conversación, Roberto Guisazola le preguntó a Yotún a qué equipo le gustaría ganarle una final. En ese sentido, 'Yoshi' señaló que a Alianza Lima.
Después de esto, Farfán hizo el siguiente comentario: “Como por eso te digo que me hubiera encantado que estés en Alianza. Te lo juro”.
Pero la respuesta del capitán celeste no se hizo esperar y contestó que, si se iba al equipo, de seguro le hubiera caído golpe, en referencia al episodio en el que hinchas irrumpieron en Matute y agredieron a los jugadores. “Sí, me gomeaban de seguro”.
“Te metían una tanda. Les ha caído a todos. Nadie se salvó”, finalizó Farfán.
Hinchas de Alianza Lima golpearon a jugadores de Alianza Lima
Como se recuerda, previo a la Noche Blanquiazul, un grupo de seguidores de Alianza Lima irrumpió en el estadio Matute para realizar sus reclamos. Esto ocurrió luego de que Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco cometieran un acto de indisciplina. Esto causó la molestia de los hinchas, quienes ingresaron a la fuerza y llegaron a agredir a algunos jugadores.
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