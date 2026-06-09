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¿A qué hora juega Bolivia vs Argelia y dónde ver el partido amistoso disputado en Estados Unidos?

La selección boliviana se medirá ante Argelia en un amistoso el 10 de junio, que servirá como preparación para su debut en el Mundial contra Argentina.

Antonio Vidal
Bolivia se enfrentará a Argelia en un amistoso a puertas cerradas. Foto: composición Líbero
Bolivia se enfrentará a Argelia en un amistoso a puertas cerradas. Foto: composición Líbero
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La selección boliviana deberá enfrentarse a Argelia en un amistoso por fecha FIFA este 10 de junio. El encuentro, programado en Estados Unidos, servirá para que el combinado mundialista afine detalles de cara a su participación en la Copa del Mundo, donde debutará frente a Argentina.

Fixture completo del Mundial 2026.Foto: composición Líbero

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¿Cuándo y a qué hora juega Bolivia vs Argelia?

Bolivia vs Argelia se llevará a cabo este miércoles 10 de junio en Kansas, Estados Unidos. De momento, no se conoce el estadio en el que se disputará el encuentro. No obstante, el compromiso está previsto para las 3.00 p. m. (hora peruana). A continuación, los horarios en otros países.

  • Perú, Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.
  • Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil: 5.00 p. m.
  • México (CDMX): 2.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami): 4.00 p. m.
  • Estados Unidos (Los Ángeles): 1.00 p. m.
  • España: 10.00 p. m.

¿Dónde ver Bolivia vs Argelia?

Este encuentro se disputará a puertas cerradas, por lo que no contará con transmisión oficial, una situación que ha generado malestar entre los hinchas. Según informó el portal Urgente.bo, esta medida responde a una solicitud de la Federación Argelina de Fútbol, que finalmente no pudo concretarse debido a que las autoridades locales no aprobaron los permisos necesarios para realizar el evento con público y cobertura televisiva.

De esta manera, por razones de seguridad y logística, la organización optó por restringir tanto el acceso de espectadores como el ingreso de la prensa al recinto donde se llevará a cabo el compromiso.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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