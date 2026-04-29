0
PREVIA
Universitario vs Nacional por Copa Libertadores

Sporting Cristal pierde a Miguel Araujo durante mucho tiempo: defensor sufrió fuerte lesión

¡Problemas para Cristal! Los rimenses pierden a su pilar en la defensa de cara a decisivos partidos por Copa Libertadores y el clásico ante Alianza Lima.

Gary Huaman
Miguel Araujo se perderá varios partidos claves de la Liga 1 y Copa Libertadores.
Miguel Araujo se perderá varios partidos claves de la Liga 1 y Copa Libertadores. | Foto: GLR
COMPARTIR

Malas noticias para Sporting Cristal de cara a su participación en la Liga 1 y la Copa Libertadores. Tras el decisivo triunfo ante Junior de Barranquilla por 2-0, el cuadro rimense sufrió la dura baja de uno de sus grandes pilares y figuras de la defensa celeste: Miguel Araujo.

Sporting Cristal recibió fuerte ingreso económico tras victoria por Copa Libertadores.

PUEDES VER: Sporting Cristal y la exorbitante suma de dinero que recibió tras victoria a Junior por Libertadores

De acuerdo a la información del periodista de TV Perú Deportes, Alfredo Ccasas Godoy, el futbolista de 31 años estaría fuera durante casi un mes por una lesión en la planta del pie derecho y no estará para los encuentros claves por la Copa Libertadores y el choque ante Alianza Lima por la Liga 1 2026.

Miguel Araujo terminó adolorido en la planta del pie derecho. Una lesión (fascitis) que adolece desde el partido contra Los Chankas, y ayer tuvo que infiltrarse para el duelo contra Junior. Su recuperación sería de 4 semanas”, escribió el comunicador en sus redes sociales.

Información sobre Miguel Araujo.

Información sobre Miguel Araujo.

Miguel Araujo se pierde partidos por Copa Libertadores y Liga 1

A falta de confirmación oficial y, según la información de Alfredo Ccasa, Miguel Araujo se perdería varios partidos por Copa Libertadores y Liga 1.

Por lo pronto, no jugará este fin de semana ante Cusco FC en el Alberto Gallardo (03.05), luego se perdería el enfrentamiento ante Palmeiras (05.05) por la cuarta fecha de la Copa Libertadores. Después estaría ausente en los siguientes partidos por el torneo peruano ante Alianza Lima (09.05) y FC Cajamarca (15.05).

De cumplirse las cuatro semanas de ausencia, también estaría fuera del choque ante Junior en Colombia (20.05) y ADT Tarma (23.05), por lo que podría ser considerado para el enfrentamiento ante Cerro Porteño en Paraguay (28.05) por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

Lo más visto

  1. Sporting Cristal pierde a Miguel Araujo durante mucho tiempo: defensor sufrió fuerte lesión

  2. Oficial: Alianza Lima anunció que no jugará ante Sporting Cristal en Matute

  3. Alineaciones Universitario vs Nacional: el imponente once crema que alista Araujo por Libertadores

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano