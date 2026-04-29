Sporting Cristal pierde a Miguel Araujo durante mucho tiempo: defensor sufrió fuerte lesión

Malas noticias para Sporting Cristal de cara a su participación en la Liga 1 y la Copa Libertadores. Tras el decisivo triunfo ante Junior de Barranquilla por 2-0, el cuadro rimense sufrió la dura baja de uno de sus grandes pilares y figuras de la defensa celeste: Miguel Araujo.

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De acuerdo a la información del periodista de TV Perú Deportes, Alfredo Ccasas Godoy, el futbolista de 31 años estaría fuera durante casi un mes por una lesión en la planta del pie derecho y no estará para los encuentros claves por la Copa Libertadores y el choque ante Alianza Lima por la Liga 1 2026.

“Miguel Araujo terminó adolorido en la planta del pie derecho. Una lesión (fascitis) que adolece desde el partido contra Los Chankas, y ayer tuvo que infiltrarse para el duelo contra Junior. Su recuperación sería de 4 semanas”, escribió el comunicador en sus redes sociales.

Información sobre Miguel Araujo.

Miguel Araujo se pierde partidos por Copa Libertadores y Liga 1

A falta de confirmación oficial y, según la información de Alfredo Ccasa, Miguel Araujo se perdería varios partidos por Copa Libertadores y Liga 1.

Por lo pronto, no jugará este fin de semana ante Cusco FC en el Alberto Gallardo (03.05), luego se perdería el enfrentamiento ante Palmeiras (05.05) por la cuarta fecha de la Copa Libertadores. Después estaría ausente en los siguientes partidos por el torneo peruano ante Alianza Lima (09.05) y FC Cajamarca (15.05).

De cumplirse las cuatro semanas de ausencia, también estaría fuera del choque ante Junior en Colombia (20.05) y ADT Tarma (23.05), por lo que podría ser considerado para el enfrentamiento ante Cerro Porteño en Paraguay (28.05) por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.