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Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026 con Sporting Cristal

Te presentamos la tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. Sporting Cristal enfrentará a Junior y Palmeiras se medirá contra Cerro Porteño.

Jesús Yupanqui
Tabla de posiciones del grupo de Sporting Cristal en la Copa Libertadores.
Tabla de posiciones del grupo de Sporting Cristal en la Copa Libertadores. | FOTO: Composición Líbero
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Se juega la tercera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. Sporting Cristal enfrentará a Junior en Matute en un partido clave. Los Celestes necesitan ganar para continuar en zona de clasificación a los octavos de final. Palmeiras y Cerro Porteño protagonizarán un duelo importante.

Cristal recibirá a Junior en el estadio Matute.

PUEDES VER: Alineaciones Sporting Cristal vs Junior: sorpresiva formación de Zé Ricardo para partido por Copa Libertadores

Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Palmeiras214
2. Sporting Cristal203
3. Cerro Porteño203
4. Junior2-11

Sporting Cristal tiene tres puntos, la misma cantidad que Cerro Porteño, pero, por haber vencido al Ciclón, se ubica en la segunda casilla. Palmeiras es líder con cuatro unidades.

El conjunto liderado por Zé Ricardo tiene que ganar para seguir soñando con el pase a los octavos de final de la Copa Libertadores. Además, un triunfo servirá para calmar los cuestionamientos por su mal presente en la Liga 1.

Partidos de la fecha 3 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026

Martes 28 de abril

9.00 p. m. - Sporting Cristal vs. Junior | Estadio Matute

Miércoles 29 de abril

7.30 p. m. - Cerro Porteño vs. Palmeiras | Estadio La Nueva Olla

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Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

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