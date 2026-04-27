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Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026 con Sporting Cristal
Te presentamos la tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. Sporting Cristal enfrentará a Junior y Palmeiras se medirá contra Cerro Porteño.
Se juega la tercera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. Sporting Cristal enfrentará a Junior en Matute en un partido clave. Los Celestes necesitan ganar para continuar en zona de clasificación a los octavos de final. Palmeiras y Cerro Porteño protagonizarán un duelo importante.
PUEDES VER: Alineaciones Sporting Cristal vs Junior: sorpresiva formación de Zé Ricardo para partido por Copa Libertadores
Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Palmeiras
|2
|1
|4
|2. Sporting Cristal
|2
|0
|3
|3. Cerro Porteño
|2
|0
|3
|4. Junior
|2
|-1
|1
Sporting Cristal tiene tres puntos, la misma cantidad que Cerro Porteño, pero, por haber vencido al Ciclón, se ubica en la segunda casilla. Palmeiras es líder con cuatro unidades.
El conjunto liderado por Zé Ricardo tiene que ganar para seguir soñando con el pase a los octavos de final de la Copa Libertadores. Además, un triunfo servirá para calmar los cuestionamientos por su mal presente en la Liga 1.
Partidos de la fecha 3 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026
Martes 28 de abril
9.00 p. m. - Sporting Cristal vs. Junior | Estadio Matute
Miércoles 29 de abril
7.30 p. m. - Cerro Porteño vs. Palmeiras | Estadio La Nueva Olla
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