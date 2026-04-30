Prensa brasileña y su reacción al ver que Cristal superó a Palmeiras en la tabla: "Equipo peruano"

Sporting Cristal es noticia internacional tras convertirse en el líder absoluto del grupo F de la Copa Libertadores 2026. Luego de concretarse el empate 1-1 entre Cerro Porteño y Palmeiras, los celestes se consolidaron en la cima de la clasificación con seis unidades, aunque aún hay nueve puntos en disputa. Ante este panorama, la prensa brasileña informó a su estilo.

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Prensa brasileña y su reacción al ver a Sporting Cristal como líder del grupo F

El reconocido medio Globo Esporte, de Brasil, informó sobre la paridad de Palmeiras ante Cerro Porteño, lo que generó que el Verdão caiga a la segunda casilla del grupo F de la Copa Libertadores 2026 con cinco unidades. De esta manera, Sporting Cristal lo superó con seis puntos y se ilusiona con llegar a octavos de final.

Por si fuera poco, este portal brasileño recalca que el siguiente duelo de Palmeiras será ante el equipo peruano en condición de visitante, por lo que se anticipan 90 minutos de mucha intensidad que podrían dejar a los del Rímac con un pie y medio en las instancias finales del máximo torneo de la Conmebol.

"Situación de grupo: Con este resultado, Palmeiras perdió el liderato del Grupo F de la Copa Libertadores ante Sporting Cristal, que venció a Junior Barranquilla el martes en Lima. El próximo partido de Palmeiras es contra el equipo peruano, como visitante. Abel Ferreira y su equipo suman cinco puntos, mientras que sus rivales tienen seis", informó Globo Esporte.

Globo Esporte de Brasil se refirió a situación de Palmeiras en el grupo de Sporting Cristal.

Sporting Cristal vs Palmeiras: fecha, día, hora y canal confirmado

El partido entre Sporting Cristal vs Palmeiras por la cuarta fecha del grupo F de la Copa Libertadores 2026 se juega el próximo martes 5 de mayo a partir de las 17.00 hora peruana (19.00 horas de Brasil, 22.00 horas GMT) con la transmisión de ESPN y Disney Plus para toda Latinoamérica.