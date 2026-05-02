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Árbitro de Sporting Cristal vs Palmeiras que designó la Conmebol para partido de Copa Libertadores

Conmebol hizo oficial la terna arbitral del duelo clave entre Sporting Cristal vs Palmeiras por la cuarta fecha de la Copa Libertadores 2026.

Diego Medina
Árbitro definido para el Sporting Cristal vs Palmeiras por la fecha 4 de Copa Libertadores 2026.
Árbitro definido para el Sporting Cristal vs Palmeiras por la fecha 4 de Copa Libertadores 2026. | Foto: X Sporting Cristal
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No falta mucho para el duelo trascendental entre Sporting Cristal vs. Palmeiras por la cuarta fecha del grupo F de la Copa Libertadores 2026. La Conmebol sabe la importancia de los siguientes 90 minutos, por lo que dio a conocer la terna arbitral para el encuentro que se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute. Conoce todos los detalles.

Palmeiras perdió el primer lugar del grupo F de la Copa Libertadores por Sporting Cristal.

PUEDES VER: Prensa brasileña y su reacción al ver que Cristal superó a Palmeiras en la tabla: "Equipo peruano"

De manera oficial, se confirmó que la terna será argentina, con Darío Herrera como árbitro principal. Este juez fue seleccionado por la Conmebol para el partido anterior de los celestes frente a Cerro Porteño, en el que los del Rímac superaron 1-0 al Ciclón en el Estadio Miguel Grau del Callao.

Árbitros de Sporting Cristal vs Palmeiras por Copa Libertadores 2026

  • Árbitro principal: Darío Herrera (ARG)
  • Asistente 1: Juan Belatti (ARG)
  • Asistente 2: Rafael Alves (ARG)
  • Cuarto árbitro: Sebastián Zunino (ARG)
  • VAR: Hernán Mastrangelo (ARG)
  • AVAR: Lucas Novelli (ARG)
  • Asesor de árbitros: César Mongrut (PER)
  • Quality Manager: Ángel Sánchez (ARG)

De esta manera, todo va quedando listo para este partido vital entre los dos equipos que lideran parcialmente el grupo F de la Copa Libertadores 2026. En el primer encuentro, disputado en Brasil, Palmeiras venció 2-1 a Sporting Cristal con un penal polémico que generó debate en el continente. Ahora es momento de la revancha en Matute, donde los celestes tienen la posibilidad de dar un gran paso hacia los octavos de final.

Sporting Cristal

Árbitros de Sporting Cristal vs Palmeiras por Copa Libertadores 2026.

Sporting Cristal vs Palmeiras: fecha, día, hora y canal confirmado

El partido de la Copa Libertadores 2026 entre Sporting Cristal vs. Palmeiras se jugará este martes 5 de mayo en el Estadio Alejandro Villanueva desde las 5.00 p. m. (7.00 p. m. en Brasil), con transmisión de ESPN y Disney Plus para toda Latinoamérica.

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Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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