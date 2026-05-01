Zé Ricardo impacta con mensaje sobre fichar a Hernán Barcos con Sporting Cristal: "Un trato..."

Sporting Cristal no atraviesa su mejor momento en la temporada y sigue siendo cuestionado por los hinchas por la falta de gol de sus delanteros. Por ello, el DT Zé Ricardo sorprendió al responder sobre la posibilidad de buscar el fichaje de Hernán Barcos, quien suena para dejar las filas de FC Cajamarca en el Torneo Clausura.

Zé Ricardo impacta con mensaje sobre fichar a Hernán Barcos con Sporting Cristal

La llegada de Zé Ricardo ha generado una mejora en el nivel de los rimenses, aunque la falta de eficacia goleadora de los delanteros sigue siendo motivo de cuestionamientos, en especial por el rendimiento de Felipe Vizeu. Ante ello, le consultaron al técnico brasileño si el club está interesado en fichar a Hernán Barcos.

Esto, especialmente, porque el ‘Pirata’ suena con fuerza para dejar las filas de FC Cajamarca por los malos resultados. No obstante, el estratega de Sporting Cristal señaló que considera a Barcos un jugador talentoso, pero no se ha contemplado la posibilidad de incorporarlo en la segunda mitad del año.

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"Enfrenté a Hernán Barcos en Brasil algunas veces, es un gran jugador. Pero, hice un trato con la directiva y hablamos todas las semanas sobre lo que acontece al club y este es un tema que no se ha tocado", manifestó el estratega.

De esta forma, Zé Ricardo finiquita los rumores sobre el posible fichaje del exjugador de Alianza Lima para potenciar su delantera de cara al segundo tramo del campeonato.

Zé Ricardo dejó abierta la opción de sumar fichajes con Sporting Cristal

En esa línea, el técnico de Sporting Cristal dejó abierta la posibilidad de reforzar el plantel para la recta final del año, ya que considera vital estar atento al mercado para pensar en grande. Sin embargo, fue contundente al indicar que por el momento no hay ningún acercamiento.

“Todos los clubes tienen que soñar, crecer y mejorar su plantilla. Estoy muy contento con los jugadores que están acá, pero el fútbol es así, si necesitamos en una próxima oportunidad lo hablaremos. Pero, hoy no hay nada. Siempre tenemos que estar atentos a las oportunidades del mercado y pensar en grande si tenemos la ilusión de competir en todos los campeonatos”, aseveró.