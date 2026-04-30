Sporting Cristal confirma lesión de Miguel Araujo luego del partido ante Junior: "Crónica"

Sporting Cristal celebró una importante victoria ante Junior por la tercera jornada de la Copa Libertadores 2026. Los celestes se mostraron eufóricos por estos valiosos tres puntos, pero luego llegó una dura noticia con relación a Miguel Araujo. Indicaron que el central sufrió una lesión en el pie que lo iba a alejar durante las siguientes cuatro semanas. Ante este panorama, desde el club celeste se pronunciaron para contar la verdad.

Sporting Cristal aclaró situación de Miguel Araujo

Gustavo Zevallos, director deportivo de Sporting Cristal, entabló una entrevista con el programa "Fútbol como Cancha" para resolver todas las dudas de los periodistas. Muy aparte de expresar su sentir por los buenos resultados en Copa Libertadores, no fue ajeno a la consulta sobre la lesión de Miguel Araujo.

En palabras del directivo celeste, el defensa de 31 años presentó una fascitis plantar crónica ante la seguidilla de partidos que ha tenido en la temporada. De hecho, un factor clave para agravar el malestar fue el choque ante Palmeiras, ya que el campo era sintético y afectó la zona dañada. Sin embargo, se trabaja día a día en busca de llegar en óptimas condiciones a los siguientes encuentros.

¿4 semanas de baja? Gustavo Zevallos aclaró públicamente que Miguel Araujo no estará ausente por mucho tiempo, como se ha comentado en redes sociales. Confían en el proceso a cargo del área médica para que el central esté en el choque ante Palmeiras en el Estadio Alejandro Villanueva.

"Él ha tenido una fascitis plantar crónica, se agravó por la cantidad de partidos. Se está trabajando con él en el manejo de las cargas. Está trabajando para estar en los siguientes partidos. Escuché que habían comentado que iba a estar varios meses fuera, no. Él está haciendo el esfuerzo, los profesionales de cada área están trabajando para que él esté recuperado y pueda estar cuanto antes con nosotros"

(VIDEO: Fútbol como Cancha)

Lo cierto es que está casi garantizada su ausencia para el partido ante Cusco FC del domingo 3 de mayo en el Estadio Alberto Gallardo. El defensa seguirá bajo cuidados para que llegue en buenas condiciones al duelo ante Palmeiras por la cuarta fecha del grupo F de la Copa Libertadores 2026.