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Ricardo Gareca causó polémica tras duro calificativo a hinchas de Sporting Cristal: "Pavos"
Ricardo Gareca generó polémica entre la hinchada de Sporting Cristal al llamarlos 'pavos' de forma totalmente inesperada.
¡Insólito! Todos los hinchas de Sporting Cristal quedaron totalmente indignados luego de que Ricardo Gareca, director técnico recordado por su paso en la selección peruana, los llamara 'pavos' en una entrevista que circula en redes sociales. Te contamos todos los detalles en la siguiente nota.
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Como sabemos, el entrenador argentino es muy querido en el Perú por devolvernos a un Mundial luego de casi cuatro décadas de ausencia, además de la recordada final de la Copa América 2019. Por ello, todavía tiene vínculos con nuestro país y actualmente posee un pódcast llamado 'La Sustancia', el cual es transmitido en YouTube.
Bajo lo anterior mencionado, Ricardo Gareca conversó con el comediante Carlos Álvarez, quien muchas veces lo ha imitado en su programa televisivo. Es así como, en pleno diálogo, el entrenador se sorprendió cuando su entrevistado le confesó ser hincha de Sporting Cristal, y reaccionó diciendo lo siguiente: "¿Ah, sí? Es pavo".
Esto de inmediato incendió las redes sociales porque nadie esperaba que el antiguo director técnico de la selección peruana llamara de esa manera a los aficionados celestes. Recordemos que los fanáticos de Universitario y Alianza Lima usan la palabra 'pavo' para referirse a ellos de forma despectiva y burlona.
¿Ricardo Gareca volverá a dirigir en el Perú?
Tras la salida de Javier Rabanal, muchos hinchas se preguntaron si Ricardo Gareca volverá a Universitario de Deportes. Ante ello, la periodista Ana Lucía Rodríguez indicó lo siguiente: "Le pregunté a Ricardo Gareca qué pasaría si la ‘U’ lo llama y me dijo: ‘Ahorita no puedo porque estoy con contrato hasta en unos meses’. Hoy lo dijo que no puede hasta que acabe el Mundial".
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