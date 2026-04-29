Catriel Cabellos dejó profundo mensaje tras gol con Sporting Cristal ante Junior: "Estoy en deuda"

Sporting Cristal venció a Junior en un vital partido por la Copa Libertadores. Uno de los artífices del triunfo fue Catriel Cabellos: el volante consiguió romper su mala racha al convertir el 2-0 definitivo. El futbolista nacional se pronunció tras su gol y no dudó en dejar un mensaje de autocrítica a la hinchada.

Catriel Cabellos dejó profundo mensaje tras anotar con Sporting Cristal

Luego del partido, Catriel Cabellos fue uno de los jugadores más buscados por los medios en la zona mixta y fue consultado por su sentir tras haber anotado con Sporting Cristal en la Copa Libertadores, además de la emotiva celebración que protagonizó y que lo llevó hasta las lágrimas.

Al respecto, el mediocentro de 21 años indicó que trabaja de la mejor manera con el fin de revertir su mala imagen. En ese sentido, aprovechó para dedicar su gol a su familia y, en especial, a la hinchada rimense, y reconoció que está en deuda tras el mal rendimiento que ha mostrado.

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"Vengo trabajando hace mucho, quiero dedicárselo a mi familia y a la hinchada. Sé que estoy en deuda por el tema de que no he podido mostrar mi mejor versión, pero sé que poco a poco voy a sacar lo mejor de mi, para el equipo y para el club", aseveró el futbolista.

Del mismo modo, Catriel aseguró que con el pasar de los partidos volverá a su mejor ritmo futbolístico y aportará de gran manera para que el equipo siga obteniendo buenos resultados.

Catriel Cabellos se mostró confiado para los próximos partidos de Sporting Cristal

Por otro lado, el volante de Sporting Cristal valoró la importancia de la victoria ante Junior e indicó que será vital para encarar los siguientes encuentros de la temporada, especialmente en la Liga 1.

"El equipo llega muy bien (al partido ante Cusco y Palmeiras), vamos a llegar de la mejor manera porque vamos a trabajar en estos días. Este triunfo nos va a ayudar para demostrar en la Liga de lo que estamos hechos", finalizó el mediocentro nacional.