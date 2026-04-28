- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario vs Nacional
- Atlético Madrid vs Arsenal
- Cienciano vs Atlético Mineiro
- Alianza Lima
- Universitario
- Tabla Liga 1
- Tabla Universitario en Libertadores
- Alianza Lima vs San Martín
- Fichajes vóley
Sporting Cristal y los resultados que necesita para clasificar a octavos de Copa Libertadores
Sporting Cristal tiene grandes posibilidades de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Conoce qué resultados necesitan los celestes para dar el gran paso.
Sporting Cristal venció 2-0 a Junior de Barranquilla por la tercera jornada de la Copa Libertadores 2026 y se posicionó en el primer lugar de la tabla de posiciones del grupo F, por encima de Palmeiras y Cerro Porteño. Conoce qué resultados necesita el club celeste para dar el gran paso en la Gloria Eterna.
Sporting Cristal y los resultados que necesita para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026
Cristal logró dos triunfos importantes en las primeras tres jornadas de la Libertadores tras vencer 1-0 a Cerro Porteño y 2-0 a Junior en los estadios Miguel Grau del Callao y Alejandro Villanueva de Lima, respectivamente.
Estos resultados, junto con la derrota ante Palmeiras en Brasil, han permitido que el club celeste se ubique en la primera posición del grupo F y tenga grandes posibilidades de clasificar a los octavos de final.
Para que eso ocurra, Sporting Cristal debe conseguir dos victorias consecutivas y llegar a la última fecha dependiendo solo de un empate. Sin embargo, también necesita que Palmeiras gane sus encuentros para que Cerro Porteño y Junior de Barranquilla queden sin opciones.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90