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Sporting Cristal y los resultados que necesita para clasificar a octavos de Copa Libertadores

Sporting Cristal tiene grandes posibilidades de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Conoce qué resultados necesitan los celestes para dar el gran paso.

Luis Blancas
Sporting Cristal y los resultados que necesita para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026
Sporting Cristal y los resultados que necesita para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 | Composición: Líbero
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Sporting Cristal venció 2-0 a Junior de Barranquilla por la tercera jornada de la Copa Libertadores 2026 y se posicionó en el primer lugar de la tabla de posiciones del grupo F, por encima de Palmeiras y Cerro Porteño. Conoce qué resultados necesita el club celeste para dar el gran paso en la Gloria Eterna.

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Sporting Cristal y los resultados que necesita para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026

Cristal logró dos triunfos importantes en las primeras tres jornadas de la Libertadores tras vencer 1-0 a Cerro Porteño y 2-0 a Junior en los estadios Miguel Grau del Callao y Alejandro Villanueva de Lima, respectivamente.

Estos resultados, junto con la derrota ante Palmeiras en Brasil, han permitido que el club celeste se ubique en la primera posición del grupo F y tenga grandes posibilidades de clasificar a los octavos de final.

Para que eso ocurra, Sporting Cristal debe conseguir dos victorias consecutivas y llegar a la última fecha dependiendo solo de un empate. Sin embargo, también necesita que Palmeiras gane sus encuentros para que Cerro Porteño y Junior de Barranquilla queden sin opciones.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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