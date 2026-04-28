Sporting Cristal y los resultados que necesita para clasificar a octavos de Copa Libertadores

Sporting Cristal venció 2-0 a Junior de Barranquilla por la tercera jornada de la Copa Libertadores 2026 y se posicionó en el primer lugar de la tabla de posiciones del grupo F, por encima de Palmeiras y Cerro Porteño. Conoce qué resultados necesita el club celeste para dar el gran paso en la Gloria Eterna.

Sporting Cristal y los resultados que necesita para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026

Cristal logró dos triunfos importantes en las primeras tres jornadas de la Libertadores tras vencer 1-0 a Cerro Porteño y 2-0 a Junior en los estadios Miguel Grau del Callao y Alejandro Villanueva de Lima, respectivamente.

Estos resultados, junto con la derrota ante Palmeiras en Brasil, han permitido que el club celeste se ubique en la primera posición del grupo F y tenga grandes posibilidades de clasificar a los octavos de final.

Para que eso ocurra, Sporting Cristal debe conseguir dos victorias consecutivas y llegar a la última fecha dependiendo solo de un empate. Sin embargo, también necesita que Palmeiras gane sus encuentros para que Cerro Porteño y Junior de Barranquilla queden sin opciones.