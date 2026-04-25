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DT de Junior dio fuerte advertencia a Cristal por partido de Copa Libertadores: "Ir a..."

Alfredo Arias, DT de Junior de Barranquilla, no se guardó nada y dio rotunda advertencia a Sporting Cristal previo al duelo por Copa Libertadores 2026.

Luis Blancas
DT de Junior, Alfredo Arias, dio fuerte advertencia a Sporting Cristal previo al partido por Copa Libertadores
DT de Junior, Alfredo Arias, dio fuerte advertencia a Sporting Cristal previo al partido por Copa Libertadores | Composición: Líbero
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Sporting Cristal se enfrentará a Junior de Barranquilla el martes 28 de abril de 2026 por la tercera fecha de la Copa Libertadores. Previo a este encuentro, el técnico del club colombiano, Alfredo Arias, no se guardó nada y dio una rotunda advertencia al cuadro celeste.

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DT de Junior, Alfredo Arias, dio fuerte advertencia a Sporting Cristal previo al partido por Copa Libertadores

Arias, el entrenador de Junior, habló antes del enfrentamiento contra Cristal en la tercera fecha de la Copa Libertadores. El técnico uruguayo expresó claramente cuál es la meta de su conjunto en el estadio Alejandro Villanueva.

El técnico del club de Colombia dejó en claro que visitará Lima con el claro objetivo de ganar el duelo ante la escuadra celeste y sumar 3 puntos en el campeonato CONMEBOL.

Sporting Cristal se enfrentará a Junior de Barranquilla por Copa Libertadores

Sporting Cristal se enfrentará a Junior de Barranquilla por Copa Libertadores

“Después se hizo un partido más que luchado, con una cancha muy pesada; había que trajinar y meter mucha pierna. Esperemos recuperar a los jugadores porque nosotros, como digo, tenemos en poquitos días el compromiso internacional y tenemos que ir a sacar algo, nos tenemos que traer algo de allá. Ojalá que sean los tres puntos”, señaló.

Cabe mencionar que Sporting Cristal se enfrentará a Junior de Barranquilla, que ha comenzado de manera inconsistente en el torneo continental: en su primer partido igualó con Palmeiras y posteriormente fue derrotado por Cerro Porteño en la segunda jornada.

Sporting Cristal vs Junior por Copa Libertadores 2026

Cristal se medirá ante Junior el martes 28 de abril de 2026 a las 9.00 p. m. por la jornada 3 del grupo F de la Copa Libertadores desde el Estadio Alejandro Villanueva, Matute.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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