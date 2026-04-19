Se fue de Sporting Cristal este 2026 y ahora brilla en campeón de Libertadores: "Potente"

Sporting Cristal realizó un proceso de reestructuración en su plantel para esta temporada, y les dio salida a varios jugadores. Uno de ellos era considerado como un jugador titular y tras su salida del Rímac, terminó firmando por un club campeón de la Copa Libertadores, donde viene destacando. Nos referimos a Jesús Pretell.

Se fue de Sporting Cristal este 2026 y ahora brilla en campeón de Libertadores

Jesús Pretell dejó las filas de Sporting Cristal y firmó contrato con LDU de Quito, donde se reencontró con el DT Tiago Nunes, quien viene sacando el mejor rendimiento del volante nacional. Precisamente, el exjugador rimense tuvo minutos en el partido ante Independiente del Valle, destacando con un gol.

El peruano de 27 años fue titular en este partido y se consagró con un golazo de larga distancia tan solo cuando habían pasado dos minutos. Por ello, el portal ecuatoriano ‘Studio Fútbol’ no dudó en destacar su fortísimo disparo, señalando que fue vital para que terminen quedándose con los tres puntos.

Jesús Pretell fue elogiado por su rendimiento con LDU de Quito

“Los goles llegaron en momentos clave del partido. Apenas a los 2 minutos, Jesús Pretell sacó un potente remate de larga distancia que sorprendió a la defensa y al arquero de Independiente del Valle, abriendo tempranamente el marcador para los visitantes”, remarcaron en su publicación.

Esta anotación representó el primer gol de Jesús Pretell desde su llegada a LDU de Quito, club que levantó el título de la Copa Libertadores en 2008, y reafirma que está teniendo un gran nivel tras su salida de Sporting Cristal a inicio de este 2026, dando un salto en su carrera.

Así fue el gol de Jesús Pretell

¿Cómo le fue a Jesús Pretell en Sporting Cristal?

Jesús Pretell terminó su formación deportiva en las filas de Sporting Cristal, institución a la que llegó en 2015, y poco a poco fue destacando en cada una de las categorías menores. Con los rimenses debutó profesionalmente en 2019 y fue parte del equipo que salió campeón de la Copa Bicentenario en 2021. El volante jugó un total de 171 partidos con los ‘cerveceros’ y logró anotar dos goles.