0

Prensa brasileña elogió a futbolista de Sporting Cristal pese a derrota ante Palmeiras: "Imparable"

Un futbolista de Sporting Cristal maravilló con su rendimiento en la derrota ante Palmeiras y se llevó los halagos de la prensa brasileña por su rendimiento.

Angel Curo
Prensa brasileña elogió a futbolista de Sporting Cristal pese a derrota ante Palmeiras
Prensa brasileña elogió a futbolista de Sporting Cristal pese a derrota ante Palmeiras | Composición: Líbero
COMPARTIR

Sporting Cristal no pudo dar el golpe en su visita a Brasil para enfrentar a Palmeiras por la fecha 2 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. Los rimenses venían haciendo un excelente partido, pero un polémico penal sancionado por el árbitro los terminó dejando sin la victoria. Pese a ello, la prensa brasileña no dudó en destacar a un jugador de los ‘cerveceros’ por su rendimiento.

Prensa argentina contra Palmeiras por victoria ante Sporting Cristal.

PUEDES VER: Prensa argentina arremete contra Palmeiras por victoria ante Cristal: "Necesitó de un penal"

Prensa brasileña elogió a futbolista de Sporting Cristal pese a derrota ante Palmeiras

Desde la llegada de Zé Ricardo al banquillo de Sporting Cristal, varios jugadores han logrado aumentar notablemente su rendimiento. Uno de ellos es Juan Cruz González, quien ha sido titular en los dos partidos del torneo continental y fue una de las grandes figuras en el duelo ante Palmeiras.

El argentino fue artífice de uno de los mejores goles de la fecha que le daba el empate momentáneo a los rimenses. Precisamente, por esta acción, el portal brasileño ‘Alagoas Alerta’ no dudó en elogiarlo por su magnífico disparo de volea y lo calificó como “imparable” e inatajable para el portero.

Juan Cruz González, Sporting Cristal

Prensa brasileña elogió a Juan Cruz González por su gol ante Palmeiras

“Palmeiras dominó y generó mucho juego ofensivo ante un Sporting Cristal prácticamente inofensivo. Hubo al menos dos ocasiones claras antes del gol de Murilo. Sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando la Libertadores demuestra su peligrosidad. Minutos después, en la única ocasión de peligro de los visitantes, Juan González marcó un golazo con un disparo imparable, sin que Carlos Miguel pudiera atajar. Un resultado frustrante hasta ese momento, mencionaron en su publicación.

Por otro lado, señaló que el gol del empate de Juan Cruz González resultó un golpe de frustración para el ‘Verdao’ y fue una de las pocas jugadas claras que tuvo Cristal en el primer tiempo del partido.

Así fue el gol de Juan Cruz González

Números de Juan Cruz González en Sporting Cristal

Juan Cruz González ha ido de menos a más desde su llegada a la escuadra del Rímac, pues en un principio no era considerado como un habitual dentro del equipo. Sin embargo, con la llegada de Zé Ricardo, ha sumado más minutos en Sporting Cristal. En lo que va de la temporada, ha sumado 10 partidos jugador, con 505 minutos en campo, donde ha marcado un gol.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

Lo más visto

  1. Fabio Gruber se rindió en elogios ante figura de Universitario: "Es muy difícil de marcar"

  2. Universitario definió fichaje de nuevo delantero para reemplazar a Sekou Gassama: "Negociación"

  3. Ex Bayer Leverkusen es fijo todo el 2026 en Alianza Lima y apunta a salir campeón de la Liga 1

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano