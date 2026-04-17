Prensa brasileña elogió a futbolista de Sporting Cristal pese a derrota ante Palmeiras: "Imparable"

Sporting Cristal no pudo dar el golpe en su visita a Brasil para enfrentar a Palmeiras por la fecha 2 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. Los rimenses venían haciendo un excelente partido, pero un polémico penal sancionado por el árbitro los terminó dejando sin la victoria. Pese a ello, la prensa brasileña no dudó en destacar a un jugador de los ‘cerveceros’ por su rendimiento.

Prensa brasileña elogió a futbolista de Sporting Cristal pese a derrota ante Palmeiras

Desde la llegada de Zé Ricardo al banquillo de Sporting Cristal, varios jugadores han logrado aumentar notablemente su rendimiento. Uno de ellos es Juan Cruz González, quien ha sido titular en los dos partidos del torneo continental y fue una de las grandes figuras en el duelo ante Palmeiras.

El argentino fue artífice de uno de los mejores goles de la fecha que le daba el empate momentáneo a los rimenses. Precisamente, por esta acción, el portal brasileño ‘Alagoas Alerta’ no dudó en elogiarlo por su magnífico disparo de volea y lo calificó como “imparable” e inatajable para el portero.

Prensa brasileña elogió a Juan Cruz González por su gol ante Palmeiras

“Palmeiras dominó y generó mucho juego ofensivo ante un Sporting Cristal prácticamente inofensivo. Hubo al menos dos ocasiones claras antes del gol de Murilo. Sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando la Libertadores demuestra su peligrosidad. Minutos después, en la única ocasión de peligro de los visitantes, Juan González marcó un golazo con un disparo imparable, sin que Carlos Miguel pudiera atajar. Un resultado frustrante hasta ese momento”, mencionaron en su publicación.

Por otro lado, señaló que el gol del empate de Juan Cruz González resultó un golpe de frustración para el ‘Verdao’ y fue una de las pocas jugadas claras que tuvo Cristal en el primer tiempo del partido.

Así fue el gol de Juan Cruz González

Números de Juan Cruz González en Sporting Cristal

Juan Cruz González ha ido de menos a más desde su llegada a la escuadra del Rímac, pues en un principio no era considerado como un habitual dentro del equipo. Sin embargo, con la llegada de Zé Ricardo, ha sumado más minutos en Sporting Cristal. En lo que va de la temporada, ha sumado 10 partidos jugador, con 505 minutos en campo, donde ha marcado un gol.