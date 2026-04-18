Sporting Cristal vs UTC EN VIVO: Alineaciones, hora, canal y dónde ver transmisión

Tras la desazón por la derrota en la Copa Libertadores, Sporting Cristal deberá enfocarse plenamente en recuperar el paso en el Torneo Apertura. Para ello, el equipo rimense dirigido por Ze Ricardo enfrentará a UTC este domingo 19 de abril, a partir de las 11:00 a. m., en el estadio Alberto Gallardo.

El conjunto celeste no ha tenido un buen rendimiento en estas primeras nueve jornadas, pues suma apenas 3 triunfos, 4 derrotas y 2 empates. Producto de esta irregularidad, se ubica en la undécima posición con 11 puntos. El rival de turno, UTC, llega mejor posicionado al contar con 14 unidades en la tabla.

Bajo este contexto, ganar es indispensable para escalar posiciones. Si bien el Apertura parece lejano, estos puntos serán vitales para la tabla acumulada de cara al Clausura; cabe recordar que el equipo debe terminar entre los dos primeros puestos si no logra ganar ninguno de los dos torneos cortos.

Por su parte, la Universidad Técnica de Cajamarca busca dar el golpe en el Gallardo y seguir sorprendiendo. Existe ilusión por sumar una nueva victoria que los acerque a los puestos de vanguardia, pues actualmente cuentan con 15 puntos frente a los 26 del líder, Los Chankas.

Sporting Cristal vs UTC: hora del partido

Este choque de Sporting Cristal - UTC está programado para que inicie a partir de las 11:00 a. m. Consulta los principales horarios de los diferentes países del mundo:

México: 10.00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 11.00 horas

Venezuela, Bolivia: 12.00 horas

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 13.00 horas

España: 18.00 horas

Sporting Cristal vs UTC: alineaciones

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva; Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún; Juan Cruz González, Maxloren Castro; Irven Ávila y Luis Iberico.

UTC: Ángelo Campos; Dylan Caro, Bruno Duarte, Manuel Ganoza, Gilmar Paredes; Arquímedes Figueroa, David Dioses; Adolfo Muñoz, Marcos Lliuya, David Camacho y Marlon de Jesús.

Sporting Cristal vs UTC: canal TV y dónde ver

Cómo es de conocimiento público, la transmisión del partido entre Sporting Cristal vs UTC se verá por la señal en vivo de L1 MAX (anteriormente Liga 1 MAX) mediante los operadores de Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Win y Claro TV. Además, para las personas que prefieren el streaming, el duelo lo encuentras a través de Movistar TV App y DGO.

Sporting Cristal vs UTC: pronóstico