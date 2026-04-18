Se definió estadio del Cristal vs Grau por Torneo Apertura tras no recibir garantías de la PNP

Una de las incertidumbres que se vivía en la Liga 1 era con relación al escenario para el partido entre Sporting Cristal vs Atlético Grau. El elenco albo comunicó que la Policía Nacional del Perú (PNP) que no le iba a brindar garantías para este choque del Torneo Apertura, por lo que se tomó una medida sobre el recinto deportivo y respectivas seguridades a los protagonistas.

Se definió estadio para el Sporting Cristal vs Atlético Grau

Según pudo informar el periodista Gustavo Peralta, Atlético Grau determinó que el choque ante Sporting Cristal sea en el Estadio Campeones del 36 a como dé lugar. Sin embargo, tendrá que acatar lo anticipado en su comunicado, en el que no contará con presencia de hinchas para este vital cotejo del Torneo Apertura 2026.

Pese a todos los esfuerzos por tener taquilla en este choque ante los celestes en Piura, finalmente el cuadro de Atlético Grau tendrá que cumplir el calendario de Liga 1, pero sin la presencia de sus fieles hinchas. De esta manera, todo quedó definido para el duelo que se afrontará a mitad de semana.

“El Grau vs Cristal, de este miércoles en Sullana, será a puertas cerradas.”, informó el periodista en mención a través de sus redes sociales.

Atlético Grau anticipaba que el duelo ante Sporting Cristal podría jugarse sin público.

Mucho se especuló que el choque entre Sporting Cristal y Atlético Grau se iba a jugar en Trujillo como se ha visto en casos con Universitario de Deportes y Alianza Lima. Sin embargo, el cotejo entre albos y celestes será en la sede origen del combinado piurano para impacto de los seguidores.

Sporting Cristal vs Atlético Grau por Torneo Apertura 2026: fecha, día, hora y canal

El partido entre Sporting Cristal vs Atlético Grau se juega el miércoles 22 de abril a partir de las 15.15 horas locales (20.15 horas GMT) con la transmisión de L1 MAX en DirecTV y/o Movistar TV.