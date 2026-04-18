0
EN VIVO
Atlético de Madrid vs. Real Sociedad por la final Copa del Rey

Se definió estadio del Cristal vs Grau por Torneo Apertura tras no recibir garantías de la PNP

¿A Trujillo? Atlético Grau reveló que no le brindaron garantías para el partido ante Sporting Cristal, por lo que se definió el estadio para partido del Torneo Apertura 2026.

Diego Medina
Atlético Grau será local ante Sporting Cristal por el Torneo Apertura 2026.
Atlético Grau será local ante Sporting Cristal por el Torneo Apertura 2026. | Foto: Composición LÍBERO.
COMPARTIR

Una de las incertidumbres que se vivía en la Liga 1 era con relación al escenario para el partido entre Sporting Cristal vs Atlético Grau. El elenco albo comunicó que la Policía Nacional del Perú (PNP) que no le iba a brindar garantías para este choque del Torneo Apertura, por lo que se tomó una medida sobre el recinto deportivo y respectivas seguridades a los protagonistas.

Cuándo juega, hora y canal para ver Alianza Lima vs Sporting Cristal

PUEDES VER: Alianza Lima vs Cristal por Liga 1: cuándo juega, hora y canal para ver el clásico moderno

Se definió estadio para el Sporting Cristal vs Atlético Grau

Según pudo informar el periodista Gustavo Peralta, Atlético Grau determinó que el choque ante Sporting Cristal sea en el Estadio Campeones del 36 a como dé lugar. Sin embargo, tendrá que acatar lo anticipado en su comunicado, en el que no contará con presencia de hinchas para este vital cotejo del Torneo Apertura 2026.

Pese a todos los esfuerzos por tener taquilla en este choque ante los celestes en Piura, finalmente el cuadro de Atlético Grau tendrá que cumplir el calendario de Liga 1, pero sin la presencia de sus fieles hinchas. De esta manera, todo quedó definido para el duelo que se afrontará a mitad de semana.

“El Grau vs Cristal, de este miércoles en Sullana, será a puertas cerradas.”, informó el periodista en mención a través de sus redes sociales.

Atlético Grau comunicó que el duelo ante Sporting Cristal podría jugarse sin público

Atlético Grau anticipaba que el duelo ante Sporting Cristal podría jugarse sin público.

Mucho se especuló que el choque entre Sporting Cristal y Atlético Grau se iba a jugar en Trujillo como se ha visto en casos con Universitario de Deportes y Alianza Lima. Sin embargo, el cotejo entre albos y celestes será en la sede origen del combinado piurano para impacto de los seguidores.

Sporting Cristal vs Atlético Grau por Torneo Apertura 2026: fecha, día, hora y canal

El partido entre Sporting Cristal vs Atlético Grau se juega el miércoles 22 de abril a partir de las 15.15 horas locales (20.15 horas GMT) con la transmisión de L1 MAX en DirecTV y/o Movistar TV.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. ¿A qué hora juega Universitario vs Melgar y dónde ver partido por Liga 1 2026?

  2. DT de Sport Boys tomó firme decisión con Zambrano y Trauco de cara al duelo ante Alianza Atlético

  3. Alianza Lima vs Cusco FC EN VIVO por Liga 1: a qué hora juegan, alineaciones y dónde ver

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano