PNP tomó drástica medida con el duelo entre Sporting Cristal vs Atlético Grau: "Lamentamos"

Sporting Cristal enfrentará a Atlético Grau por la jornada 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 el miércoles 22 de abril de 2026 desde el Estadio Campeones del 36 de Sullana. Sin embargo, en la previa a este encuentro, la Policía Nacional del Perú comunicó a la institución piurana una fuerte noticia que perjudica a los hinchas locales y visitantes.

Policía Nacional del Perú tomó drástica medida con el duelo entre Sporting Cristal vs Atlético Grau

Atlético Grau informó a través de un comunicado que el partido ante Cristal podría jugarse a puertas cerradas debido a que la PNP no dio las garantías necesarias al Estadio Campeones del 36.

“Lamentamos comunicar que la Policía Nacional del Perú (PNP) no ha otorgado las garantías necesarias para la realización del encuentro deportivo programado para el próximo 22 de abril en el Estadio Campeones del 36 de Sullana, frente al Club Sporting Cristal, argumentando que se trata de un partido de alto riesgo”, se puede leer en primera instancia.

Atlético Grau comunicó que el duelo ante Sporting Cristal podría jugarse sin público

Asimismo, el club de Piura dio a conocer que desde su gestión han tomado todas las medidas importantes para que el partido ante la escuadra celeste se pueda concretar y de la misma forma intentaron comunicarse con los altos mandos de la Policía para buscar una solución, pero no recibieron respuesta.

“Ante esta decisión, nuestro club realizó todas las gestiones correspondientes para establecer comunicación y entablar una reunión con el nuevo General de la PNP, la cual no se ha podido concretar hasta el día de hoy; todo esto con el fin de expresar nuestra posición institucional”, continuaron.

Por último, Atlético Grau lamentó que la Policía Nacional del Perú no haya dado las garantías al duelo ante Sporting Cristal y reveló que de continuar con la misma medida el partido podría jugarse con el Estadio Campeones del 36 de Sullana sin público y a puertas cerradas.

“De continuar así, como consecuencia de esta disposición, el partido se podría realizar a puertas cerradas, es decir, sin la presencia de público en las tribunas”, finalizaron.

Sporting Cristal vs Atlético Grau por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Cristal y Atlético Grau se enfrentarán el miércoles 22 de abril a las 3.00 p. m. por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 desde el Estadio Campeones del 36, Sullana.