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Dejó Sporting Cristal y remeció el mercado firmando con histórico club nacional: "Bienvenido"
Futbolista dejó las filas de Sporting Cristal en busca de nuevas oportunidades y ahora dio un gran giro en su carrera tras fichar por un club histórico del Perú.
Sporting Cristal se ha caracterizado por ser uno de los grandes clubes formadores en el fútbol peruano, por lo que han tenido en su plantel a grandes jugadores. En ese sentido, uno de los jugadores que formó parte de las divisiones menores del club acaba de sorprender a los hinchas al ser anunciado con un mítico club nacional.
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Dejó Sporting Cristal y remeció el mercado firmando con histórico club nacional
Uno de los jugadores recordados por los hinchas es Manuel Tejada, polifuncional jugador que inició su carrera en las inferiores de Sporting Cristal y ha tenido una amplia trayectoria en el fútbol peruano.
En ese sentido, recientemente el popular ‘Tejadita’ acaba de dar un golpe en el mercado de pases luego de ser anunciado por todo lo alto con Deportivo Municipal, uno de los clubes más históricos del país y que actualmente disputa la Copa Perú en busca de volver a la élite de nuestro balompié.
Manuel Tejada, ex Sporting Cristal, fue anunciado como fichaje en Municipal
“¡Bienvenido a La Academia! Manuel Tejada firma su vínculo por toda la temporada 2026. ¡Echa, Tejada!”, fue el mensaje de bienvenida que dejó el club hacia el jugador en sus redes sociales.
De esta manera, Manuel Tejada tendrá la oportunidad de continuar con su carrera a los 37 años en uno de los clubes más importantes del país y ayudarlos en su lucha por el ascenso para la siguiente temporada.
¿Cómo le fue a Manuel Tejada en Sporting Cristal?
El lateral nacional inició su carrera deportiva en las menores de Sporting Cristal, donde debido a su gran rendimiento fue promovido al primer equipo. Su debut se dio el 21 de febrero de 2008 en un duelo ante César Vallejo. En esa temporada, compartió vestuario con otros jugadores como José Carvallo y Christian Ramos.
Manuel Tejada terminó dejando las filas de los rimenses a mediados de la temporada 2009, donde fue traspasado a la Universidad César Vallejo.
¿En qué clubes ha jugado Manuel Tejada?
- Sporting Cristal
- César Vallejo
- Universidad San Martín
- Sport Boys
- José Gálvez
- Cienciano
- UTC
- Deportivo Coopsol
- Atlético Grau
- Pacífico
- Deportivo Municipal
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