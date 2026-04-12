Canal confirmado para ver partido de Sporting Cristal vs Palmeiras por Copa Libertadores

Sporting Cristal afronta uno de los partidos más trascendentales en su camino por conseguir su clasificación en la Copa Libertadores 2026. Los rimenses se preparan para hacerle frente a Palmeiras este jueves 16 de abril por la fecha 2 del Grupo F, donde buscarán dar el golpe. Por ello, aquí te contamos el canal confirmado para ver este partido.

Canal confirmado para ver partido de Sporting Cristal vs Palmeiras

El partido entre Sporting Cristal vs Palmeiras por la segunda fecha del Grupo F de la Copa Libertadores 2026 contará con la transmisión en exclusiva por la señal EN VIVO de ESPN para Perú y gran parte de los países de Sudamérica. En Brasil, la transmisión va por Paramount Plus.

De esta forma, este emocionante duelo copero también estará disponible de forma ONLINE mediante la app de streaming de Disney Plus. Cabe señalar que deberás contar con una suscripción premium para poder ver este compromiso.

¿Qué canal transmite partido de Sporting Cristal vs Palmeiras por Copa Libertadores?

Si quieres ver el partido entre Sporting Cristal vs Palmeiras tendrás que estar atento a los siguientes canales de transmisión, dependiendo el país en donde residas.

Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador: ESPN y Disney Plus.

Brasil: Paramount Plus.

Argentina: Disney Plus.

Chile: Disney Plus.

Paraguay y Uruguay: ESPN y Disney Plus.

Venezuela: ESPN, inter y Disney Plus.

México: ESPN 2 y Disney Plus.

Panamá: ESPN 2 y Disney Plus.

Puerto Rico: Fanatiz.

Estados Unidos: Fanatiz, beIN Sports, fuboTV, beIN Sports Connect.

España: LaLiga Plus.

¿Cómo llega Sporting Cristal al partido ante Palmeiras?

Sporting Cristal logró una impresionante victoria en su debut en el torneo continental. Al mando de Zé Ricardo, los rimenses lograron sacar un gran rendimiento y vencieron por 1-0 a Cerro Porteño en el Miguel Grau del Callao. Un resultado que ha despertado la ilusión de los hinchas y aumenta la expectativa con poder pasar de ronda.

Sporting Cristal sumó sus primeros tres puntos en la Libertadores y busca dar el golpe en Brasil

Los ‘cerveceros’ deberán volver al ruedo este jueves con la mente puesta en conseguir un gran resultado de visita. Sin embargo, en frente tendrán a uno de los firmes candidatos al título como es Palmeiras y que viene siendo el verdugo de los equipos peruanos.

Sporting Cristal vs Palmeiras: historial de enfrentamientos