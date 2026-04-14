Sporting Cristal descartó mítico estadio para ser local ante Junior por Libertadores: "No vamos a jugar"

Sporting Cristal se encontraba evaluando las posibilidades de definir su estadio para el siguiente duelo de local ante Junior por la Copa Libertadores 2026. Uno de los recintos deportivos que se tenía como opción era el Estadio Nacional, pero Óscar Moral, gerente comercial y marketing del club celeste, confirmó públicamente que este complejo quedó 100% descartado, ¿Dónde jugará el combinado ‘rimense‘?

Sporting Cristal descartó Estadio Nacional para partido contra Junior

Como se recuerda, se comentó que Sporting Cristal tenía la ilusión de que juegue de titular en el Estadio Nacional ante Junior de Barranquilla por la tercera fecha del grupo F de la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, el campo aún no está en óptimas condiciones y el elenco celestes comenzará a ver nuevos alternativas.

¿En qué estadio jugará Sporting Cristal? De momento, el club celeste tiene como opciones el estadio Alejandro Villanueva (Matute) y Miguel Grau del Callao. Se estima que en esta semana se llegue a un acuerdo para hacer el anuncio oficial a los miles de hinchas que quieren alentar al cuadro del Rímac.

“Sé que no se ha preguntado ahora, pero revisando las consultas de los hinchas quería responder sobre el estadio de Sporting Cristal para partido ante Junior. No vamos a jugar en el Estadio Nacional. No está en condiciones necesarias para albergar un partido de esta naturaleza y lo que necesita nuestros jugadores para desplegar su mejor fútbol. Es así que desde ahora estamos desplegando las opciones de Matute y de Miguel Grau como lo hemos venido haciendo en los demás partidos de Copa Libertadores y deberíamos de definirlo esta semana“, manifestó Óscar Moral.

Sporting Cristal puede enfrentar a Palmeiras en el Estadio Nacional

Si bien está descartado que Sporting Cristal juegue ante Junior en el Estadio Nacional, aún existe la chance de que afronte de local su choque ante Palmeiras en el coloso José Díaz. Todo dependerá de las condiciones del recinto deportivo y si el club celeste ve todo en óptimas condiciones para los hinchas y jugadores del primer equipo.