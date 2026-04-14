Futbolista de Palmeiras reveló que es familiar de titular de Sporting Cristal: "Al que quiero mucho"

No falta mucho para ver el partido entre Sporting Cristal vs Palmeiras por la segunda fecha del grupo F de la Copa Libertadores 2026. Los celestes son líderes tras su victoria ante Cerro, pero ahora irán a Brasil ante el poderoso Verdao que llega con la obligación de sumar 3 puntos ante su empate con Junior. En medio de ello, uno de los jugadores del plantel Alviverde reveló públicamente que está grato de tener como rival a uno de sus familiares que defiende hoy por hoy la camiseta celeste.

Futbolista de Palmeiras es familiar de titular de Sporting Cristal

Se trata de Emiliano Martínez, centrocampista de Palmeiras de 26 años que suma minutos con el plantel Verdao en la presente temporada. En una entrevista a la web del mismo club, confesó abiertamente que tiene como primo a Leandro Sosa, lateral uruguayo-peruano que es titular indiscutible en el once de Sporting Cristal para la Copa Libertadores.

El apellido de Emiliano es Martínez Toranza, mientras que el de Leandro es Sosa Toranza. A ambos los unen los lazos familiares maternos, por lo que ahora se verán cara a cara en un choque clave de la Copa Libertadores 2026. De hecho, se revela que el año pasado también coincidieron, pero que no hubo oportunidad de entablar comunicación en el campo.

“Lo mejor del fútbol son momentos como este, jugar contra un familiar al que quiero mucho. Estoy muy contento con la experiencia. Nuestra familia también está contenta porque ahora tenemos una foto para recordarlo. Pero, por supuesto, lo más importante fue nuestra victoria. Él (Sosa) jugó mucho fútbol en Uruguay, pasó por equipos como Atenas, Progreso y Racing, luego se fue a Chile, a O'Higgins, y finalmente, se fue a Perú, donde jugó para Ayacucho y ahora para Sporting Cristal, un club donde le está yendo muy bien. Estoy muy feliz por él. Quería darle un abrazo, no pudimos hablar mucho después del partido“, declaró Emiliano Martínez

Leandro Sosa es familiar de Emiliano Martínez de Palmeiras. Ahora serán rivales. Foto: Transfermarkt.

Leandro Sosa fue a ver a Emiliano Martínez en la final de Copa Libertadores 2025

Uno de los actos que demuestra el gran cariño que se tienen ambos futbolistas es por el apoyo constante en sus respectivas carreras. Se contó que Leandro Sosa fue al Estadio Monumental para ver la final de la Copa Libertadores entre Flamengo vs Palmeiras en el 2025. El jugador quiso el triunfo del Verdao para ver celebrar a su primo, pero que no se llegó a dar el marcador deseado.