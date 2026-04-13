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Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: partidos y resultados de la fecha 10 del Torneo Apertura
Revisa como marcha la tabla de la Liga 1 2026 con cada resultado de la fecha 10 del Torneo Apertura. Alianza Lima y Chankas siguen lo más alto.
La Liga 1 regresa con una emocionante fecha 10 del Torneo Apertura 2026, donde Alianza Lima, Universitario, Los Chankas y Cienciano se disputan el liderato. Esta jornada se jugará durante más de una semana por variaciones en el calendario debido a las elecciones presidenciales y la participación de los equipos peruanos en la Copa Libertadores. A continuación, revisa aquí la programación completa y la tabla de posiciones actualizada antes del inicio de la fecha.
Tabla de posiciones Liga 1 2026: clasificación de la fecha 10 del Torneo Apertura
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Los Chankas
|9
|8
|23
|2. Alianza Lima
|9
|7
|20
|3. Cienciano
|9
|10
|19
|4. Universitario
|9
|5
|18
|5. UTC
|9
|1
|14
|6. Cusco FC
|9
|2
|13
|7. Juan Pablo II
|9
|-6
|13
|8. Comerciantes Unidos
|9
|0
|12
|9. Sporting Cristal
|9
|3
|11
|10. Alianza Atlético
|9
|1
|11
|11. FBC Melgar
|9
|0
|11
|12. Deportivo Garcilaso
|9
|-1
|10
|13. CD Moquegua
|9
|-7
|10
|14. ADT
|9
|-3
|9
|15. Sport Huancayo
|9
|-4
|8
|16. Sport Boys
|9
|-4
|8
|17. Atlético Grau
|9
|-5
|7
|18. FC Cajamarca
|9
|-7
|5
Programación de la fecha 10 del Torneo Apertura
Martes 14 de abril
- 1:00 p.m. | CD Moquegua vs Juan Pablo II | Estadio 25 de Noviembre, Moquegua.
- 3:15 p.m. | ADT vs Alianza Lima | Estadio Unión Tarma.
- 8:00 p.m. | Sport Boys vs Melgar | Estadio Miguel Grau del Callao.
Miércoles 15 de abril
- 3:00 p.m. | UTC vs Sport Huancayo | Estadio Héroes de San Ramón, Cajamarca.
Miércoles 22 de abril
- 1:00 p.m. | Comerciantes Unidos vs Alianza Atlético | Estadio Juan Maldonado Gamarra, Cutervo.
- 3:00 p.m. | Atlético Grau vs Sporting Cristal | Estadio Campeones del 36, Sullana.
- 6:00 p.m. | Cusco FC vs FC Cajamarca | Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco.
- 8:30 p.m. | Universitario vs Deportivo Garcilaso | Estadio Monumental de Ate.
Jueves 23 de abril
- 3:00 p.m. | Los Chankas vs Cienciano | Estadio Los Chankas, Andahuaylas.
*Horario correspondiente a Perú, Colombia y Ecuador.
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