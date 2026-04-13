Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: partidos y resultados de la fecha 10 del Torneo Apertura

La Liga 1 regresa con una emocionante fecha 10 del Torneo Apertura 2026, donde Alianza Lima, Universitario, Los Chankas y Cienciano se disputan el liderato. Esta jornada se jugará durante más de una semana por variaciones en el calendario debido a las elecciones presidenciales y la participación de los equipos peruanos en la Copa Libertadores. A continuación, revisa aquí la programación completa y la tabla de posiciones actualizada antes del inicio de la fecha.

Tabla de posiciones Liga 1 2026: clasificación de la fecha 10 del Torneo Apertura

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Los Chankas 9 8 23 2. Alianza Lima 9 7 20 3. Cienciano 9 10 19 4. Universitario 9 5 18 5. UTC 9 1 14 6. Cusco FC 9 2 13 7. Juan Pablo II 9 -6 13 8. Comerciantes Unidos 9 0 12 9. Sporting Cristal 9 3 11 10. Alianza Atlético 9 1 11 11. FBC Melgar 9 0 11 12. Deportivo Garcilaso 9 -1 10 13. CD Moquegua 9 -7 10 14. ADT 9 -3 9 15. Sport Huancayo 9 -4 8 16. Sport Boys 9 -4 8 17. Atlético Grau 9 -5 7 18. FC Cajamarca 9 -7 5

Programación de la fecha 10 del Torneo Apertura

Martes 14 de abril

1:00 p.m. | CD Moquegua vs Juan Pablo II | Estadio 25 de Noviembre, Moquegua.

3:15 p.m. | ADT vs Alianza Lima | Estadio Unión Tarma.

8:00 p.m. | Sport Boys vs Melgar | Estadio Miguel Grau del Callao.

Miércoles 15 de abril

3:00 p.m. | UTC vs Sport Huancayo | Estadio Héroes de San Ramón, Cajamarca.

Miércoles 22 de abril

1:00 p.m. | Comerciantes Unidos vs Alianza Atlético | Estadio Juan Maldonado Gamarra, Cutervo.

3:00 p.m. | Atlético Grau vs Sporting Cristal | Estadio Campeones del 36, Sullana.

6:00 p.m. | Cusco FC vs FC Cajamarca | Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco.

8:30 p.m. | Universitario vs Deportivo Garcilaso | Estadio Monumental de Ate.

Jueves 23 de abril

3:00 p.m. | Los Chankas vs Cienciano | Estadio Los Chankas, Andahuaylas.

*Horario correspondiente a Perú, Colombia y Ecuador.