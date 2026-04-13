0

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: partidos y resultados de la fecha 10 del Torneo Apertura

Revisa como marcha la tabla de la Liga 1 2026 con cada resultado de la fecha 10 del Torneo Apertura. Alianza Lima y Chankas siguen lo más alto.

Angel Curo
Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 y resultados de la fecha 10 del Torneo Apertura
Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 y resultados de la fecha 10 del Torneo Apertura | Composición: Líbero
COMPARTIR

La Liga 1 regresa con una emocionante fecha 10 del Torneo Apertura 2026, donde Alianza Lima, Universitario, Los Chankas y Cienciano se disputan el liderato. Esta jornada se jugará durante más de una semana por variaciones en el calendario debido a las elecciones presidenciales y la participación de los equipos peruanos en la Copa Libertadores. A continuación, revisa aquí la programación completa y la tabla de posiciones actualizada antes del inicio de la fecha.

Los tres equipos peruanos con posibilidad de clasificar al Mundial de Clubes.

PUEDES VER: Los 3 equipos peruano que pueden clasificar al Mundial de Clubes 2029: Así va la tabla

Tabla de posiciones Liga 1 2026: clasificación de la fecha 10 del Torneo Apertura

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Los Chankas9823
2. Alianza Lima9720
3. Cienciano91019
4. Universitario9518
5. UTC9114
6. Cusco FC9213
7. Juan Pablo II9-613
8. Comerciantes Unidos9012
9. Sporting Cristal9311
10. Alianza Atlético9111
11. FBC Melgar9011
12. Deportivo Garcilaso9-110
13. CD Moquegua9-710
14. ADT9-39
15. Sport Huancayo9-48
16. Sport Boys9-48
17. Atlético Grau9-57
18. FC Cajamarca9-75

Programación de la fecha 10 del Torneo Apertura

Martes 14 de abril

  • 1:00 p.m. | CD Moquegua vs Juan Pablo II | Estadio 25 de Noviembre, Moquegua.
  • 3:15 p.m. | ADT vs Alianza Lima | Estadio Unión Tarma.
  • 8:00 p.m. | Sport Boys vs Melgar | Estadio Miguel Grau del Callao.

Miércoles 15 de abril

  • 3:00 p.m. | UTC vs Sport Huancayo | Estadio Héroes de San Ramón, Cajamarca.

Miércoles 22 de abril

  • 1:00 p.m. | Comerciantes Unidos vs Alianza Atlético | Estadio Juan Maldonado Gamarra, Cutervo.
  • 3:00 p.m. | Atlético Grau vs Sporting Cristal | Estadio Campeones del 36, Sullana.
  • 6:00 p.m. | Cusco FC vs FC Cajamarca | Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco.
  • 8:30 p.m. | Universitario vs Deportivo Garcilaso | Estadio Monumental de Ate.

Jueves 23 de abril

  • 3:00 p.m. | Los Chankas vs Cienciano | Estadio Los Chankas, Andahuaylas.

*Horario correspondiente a Perú, Colombia y Ecuador.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

Lo más visto

  1. ¿A qué hora juega Alianza Lima vs. ADT, canal TV y dónde ver partido por la Liga 1 2026?

  2. Universitario toma decisión clave sobre Sekou Gassama y fija fecha para definir su futuro

  3. Seleccionado peruano dejó las filas de Sporting Cristal y firmó por club campeón nacional: "Libre"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano