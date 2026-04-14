¡Locura en Tarma! Gol de Eryc Castillo para el 1-0 de Alianza Lima ante ADT por el Torneo Apertura

Alianza Lima encontró el gol ante ADT por obra de Eryc Castillo. El atacante ecuatoriano hace vibrar a la fiel hinchada blanquiazul en Tarma.

Diego Medina
Gol de Alianza Lima ante ADT por obra de Eryc Castillo. | Foto: L1 MAX
Sobre los 28 minutos del partido, Alianza Lima consiguió su recompensa ante las constantes aproximaciones a campo rival. Eryc Castillo apareció para anotar el 1-0 de los blanquiazules ante ADT y así meter presión a Chankas en la lucha por el primer lugar del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Pablo Guede tomó radical decisión con Pedro Aquino en la previa del partido contra ADT.

Gol de Eryc Castillo para el 1-0 de Alianza Lima a ADT

Un gran pase de Pavez desde el mediocampo terminó habilitando a Eryc Castillo ante la marca de los dos centrales. La velocidad del ecuatoriano fue clave para dejar atrás a los rivales y así quedar mano a mano ante el portero Valencia. Una gran definición desde fuera del área para hacer vibrar a los hinchas ‘íntimos’.

Con esta anotación, Alianza Lima deja en claro que quiere seguir peleando en el Torneo Apertura y no perderle los pasos a Chankas, quien tiene una ventaja de tres puntos sobre los blanquiazules, sabiendo que aún no disputa su respectiva jornada del certamen de Liga 1.

De concluir una victoria para los blanquiazules, el equipo de Pablo Guede iguala en puntos al líder Chankas, pero se mantiene segundo por diferencia de goles. Eso sí, el cuadro de Andahuaylas aún espera afrontar su respectivo compromiso ante Atlético Grau, en el que esperan seguir sumando de a tres para no ceder ventaja ante los ‘íntimos‘.

Próximo partido de Alianza Lima

El siguiente partido de Alianza Lima será ante Cusco FC en el Estadio Alejandro Villanueva - Matute. Este encuentro fue programado para el sábado 18 de abril a partir de las 20.00 horas locales con transmisión de L1 MAX.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

