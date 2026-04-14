¡Locura en Tarma! Gol de Eryc Castillo para el 1-0 de Alianza Lima ante ADT por el Torneo Apertura
Alianza Lima encontró el gol ante ADT por obra de Eryc Castillo. El atacante ecuatoriano hace vibrar a la fiel hinchada blanquiazul en Tarma.
Sobre los 28 minutos del partido, Alianza Lima consiguió su recompensa ante las constantes aproximaciones a campo rival. Eryc Castillo apareció para anotar el 1-0 de los blanquiazules ante ADT y así meter presión a Chankas en la lucha por el primer lugar del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.
Gol de Eryc Castillo para el 1-0 de Alianza Lima a ADT
Un gran pase de Pavez desde el mediocampo terminó habilitando a Eryc Castillo ante la marca de los dos centrales. La velocidad del ecuatoriano fue clave para dejar atrás a los rivales y así quedar mano a mano ante el portero Valencia. Una gran definición desde fuera del área para hacer vibrar a los hinchas ‘íntimos’.
Con esta anotación, Alianza Lima deja en claro que quiere seguir peleando en el Torneo Apertura y no perderle los pasos a Chankas, quien tiene una ventaja de tres puntos sobre los blanquiazules, sabiendo que aún no disputa su respectiva jornada del certamen de Liga 1.
De concluir una victoria para los blanquiazules, el equipo de Pablo Guede iguala en puntos al líder Chankas, pero se mantiene segundo por diferencia de goles. Eso sí, el cuadro de Andahuaylas aún espera afrontar su respectivo compromiso ante Atlético Grau, en el que esperan seguir sumando de a tres para no ceder ventaja ante los ‘íntimos‘.
Próximo partido de Alianza Lima
El siguiente partido de Alianza Lima será ante Cusco FC en el Estadio Alejandro Villanueva - Matute. Este encuentro fue programado para el sábado 18 de abril a partir de las 20.00 horas locales con transmisión de L1 MAX.
