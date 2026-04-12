¿A qué hora juega Alianza Lima vs. ADT y dónde ver partido de la Liga 1 2026?
Revisa a qué hora y dónde ver el partido entre Alianza Lima vs. ADT por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026, este martes 14 de abril.
Alianza Lima visitará a ADT en el Estadio Unión Tarma por la fecha número 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, buscando un triunfo que lo convierta en líder del certamen nacional. Por ello, te contamos el horario y canal de transmisión para que no te pierdas este apasionante partido de fútbol.
¿Cuándo juega Alianza Lima vs. ADT?
El partido entre Alianza Lima vs. ADT por la Liga 1 2026 se llevará a cabo el próximo martes 14 de abril en Tarma, a más de tres mil metros de altura sobre el nivel del mar.
¿A qué hora juega Alianza Lima vs. ADT?
Te brindamos el horario del partido:
- México y Costa Rica: 14.15 horas
- Perú, Ecuador y Colombia: 15.15 horas
- Bolivia y Venezuela: 16.15 horas
- Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil: 17.15 horas
¿Dónde ver EN VIVO Alianza Lima vs. ADT?
La transmisión del partido entre Alianza Lima y ADT será mediante la señal de L1 MAX vía Movistar TV y DirecTV para todo el territorio nacional. Asimismo, podrás ver el encuentro totalmente online vía Movistar Play o DGO si cuentas con una suscripción pagada a alguna de las mencionadas plataformas de streaming.
Alianza Lima vs. ADT: posibles alineaciones
- Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Fernando Gaibor, Esteban Pavéz; Kevin Quevedo, Jairo Vélez, Eryc Castillo; Paolo Guerrero.
- ADT: Carlos Solís; Luis Gómez, Jahir Soto, Luis Pérez, Ángel Ojeda; Jordan Guivin, Josué Alvino; Joao Rojas, Víctor Cedrón, Luis Benítes; Jonathan Bauman.
¿Cómo llega Alianza Lima?
El cuadro de Pablo Guede viene de perder 1-0 el clásico antes Universitario de Deportes y se ubica en la segunda casilla del Torneo Apertura 2026, a dos puntos de Los Chankas. Alianza Lima está obligado a ganar para seguir entre los primeros puestos de la tabla de la Liga 1.
