Zambrano se conmueve cuando habló sobre la denuncia por presunto abuso: "He botado lágrimas"

Una mujer argentina denunció a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco por presunto abuso sexual en la gira que realizó Alianza Lima en Uruguay, como parte de su pretemporada. El cuadro blanquiazul decidió separar a los tres jugadores mencionados y posteriormente llegó a un acuerdo para finalizar su relación laboral.

Carlos Zambrano habló con Ricardo Gareca en La Sustancia. El defensor de Sport Boys contó que la pasó muy mal por la denuncia, pero no es una persona a la que le guste llorar en público.

“Nunca había pasado algo tan fuerte como eso. Sé que son decisiones que tomé yo. Cuando salga la realidad y la decisión del juez, estoy claro de que es inocencia. He botado lágrimas, eso está claro, porque era muy fuerte la presión mediática. Yo me hago el muy fuerte, pero hay momentos en que me quiebro, pero no me gusta llorar delante de la gente”, indicó el central de 36 años.

¿Qué dijo Carlos Zambrano sobre su salida de Alianza Lima?

Carlos Zambrano contó que no le gustó cómo se realizó su salida de Alianza Lima, pero aseguró que entiende que el club está por encima de todo. Además, el ‘León’ señaló que tiene la conciencia tranquila.

“No me gustó para nada cómo se dio mi salida de Alianza Lima, cómo el club me trató en su momento; al final, Alianza está por encima de todo. Fue dura toda esta avalancha, simplemente porque alguien dijo algo. Estoy con la conciencia tranquila. Siempre agradecido con el club porque me dio la oportunidad”, indicó el central de Sport Boys.