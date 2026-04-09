Universitario de Deportes afronta una de las temporadas más importantes, donde los hinchas quieren conseguir todos los títulos posibles. Los esfuerzos están enfocados en la Liga 1, donde buscan el tetracampeonato, y la Copa Libertadores, donde iniciaron con un empate. No obstante, en medio de ello, los hinchas se emocionaron luego de que su equipo consiguiera un triunfo por 3-1.

Universitario venció 3-1 a importante rival y desató la algarabía en la hinchada crema

Aunque toda la atención está enfocada en el primer equipo dirigido por Javier Rabanal, los hinchas de Universitario celebraron por todo lo alto la última victoria de su categoría 2009 que disputa el Torneo Élite Federación Oro. El equipo crema se enfrentó a la Academia Cantolao y se quedó con el triunfo por 3-1.

Los merengues tenían la obligación de sumar una nueva victoria y seguir consiguiendo puntos esenciales, además de reafirmar su condición de candidato al título. La gran estrella del encuentro fue Kylian Eita Furuya, quien se lució con un gran doblete, por su parte, Víctor Calagua también se sumó a la lista de goleadores.

Universitario de Deportes venció por 3-1 a la Academia Cantolao en la categoría 2009

El resultado fue anunciado por el club en sus redes sociales, donde señalaron que este triunfo se dio a base de garra, tal como caracteriza a su equipo. Además, rápidamente encendió la ilusión de los hinchas por este marcador, quienes siguen de cerca el desempeño de sus categorías inferiores.

Cabe señalar que el Torneo Élite Federación Oro es uno de los más importantes en el fútbol peruano, ya que en estas competencias se forman los jugadores que en un futuro integrarán el equipo principal de Universitario y el resto de equipos. De esta forma, es muy probable que de sus inferiores salgan sus próximas ‘joyas’.

Resultados de Universitario en el Torneo Élite Federación Oro