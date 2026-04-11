Figura de club campeón de Sudamericana revela la presunta oferta de la 'U': "Fueron..."

Universitario de Deportes disputa una de las temporadas más importantes, donde apunta a conseguir el tetracampeonato de la Liga 1 y superar la fase de grupos de la Copa Libertadores. Por ello, el club realizó grandes fichajes en esta temporada con el objetivo de tener un amplio plantel. Recientemente, un habilidoso atacante que juega en un club que campeonó en la Sudamericana confirmó si tuvo oferta para jugar en los cremas.

Figura de club campeón de Sudamericana revela la presunta oferta de Universitario

Uno de los jugadores que más sonó para llegar a las filas de los cremas para esta temporada fue Carlos Garcés, quien es una de las grandes figuras de Cienciano y se rumoreó su llegada a Ate para poder darle competencia en el puesto de ‘9’ a Álex Valera. Sin embargo, este presunto interés nunca se llegó a concretar.

Precisamente, luego del empate del ‘Papá’ ante Juventud en la Copa Sudamericana, el delantero ecuatoriano fue consultado por si recibió ofertas de Universitario en la pretemporada. Sin embargo, fue contundente al remarcar que solo se trató de rumores y nunca se comunicaron con su persona.

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"Se habló mucho, pero en realidad fueron solo rumores (sobre oferta de Universitario), nunca me comunicaron nada. Cienciano siempre mostró interés en continuar conmigo y bueno, aquí estamos felices", expresó el destacado atacante.

En esa línea, Carlos Garcés fue enfático al despejar los rumores que lo vinculaban con la ‘U’ y, por otro lado, señaló que Cienciano siempre estuvo interesado en poder renovar su vínculo, por lo que está muy feliz de seguir siendo importante en el cuadro imperial.

Carlos Garcés valoró su estadía en Cienciano

Por otro lado, luego de ser la gran figura del reciente empate en Copa Sudamericana, Carlos Garcés expresó su gran satisfacción por seguir siendo importante con el ‘Papá’.

"Estoy feliz por el presente que tengo y por el del equipo, que también es bueno. Tengo un grupo de compañeros que hace que las cosas sean menos complicadas dentro del campo. Esperemos seguir así, marcando goles y sumando para tener una buena temporada", señaló.