Campeón en Ecuador sorprende al expresar su emoción por jugar con Universitario: "Un sueño"

Universitario de Deportes atraviesa un momento crucial en la temporada luego de su debut en la Copa Libertadores, donde debutó con un empate ante Deportes Tolima y se ilusiona con clasificar a la siguiente ronda del campeonato. En medio de ello, un habilidoso jugador que salió campeón en el fútbol ecuatoriano expresó su gran alegría por jugar con los cremas.

Campeón en Ecuador sorprende al expresar su emoción por jugar con Universitario

Uno de los jugadores que viene mostrando un mejor rendimiento en esta temporada con Universitario es Caín Fara, defensor que llegó como uno de los grandes fichajes del club y ha sorprendido gratamente con sus actuaciones, consolidándose como titulares dentro del esquema del DT Javier Rabanal.

El argentino fue parte del once inicial en el debut de la ‘U’ en la Copa Libertadores ante Deportes Tolima, donde cumplió con una actuación aceptable. Precisamente, tras este encuentro, Fara expresó su felicidad por haber debutado en el torneo de clubes más importante del continente, cumpliendo uno de sus grandes objetivos desde que inició su carrera.

Caín Fara reveló su emoción por debutar en la Copa Libertadores con Universitario

‘Debut en Copa Libertadores con esta camiseta, Un sueño cumplido. Gracias a todos los que hicieron el esfuerzo de viajar, acompañarnos y alentar todo el partido. ¡Todos juntos, vamos nosotros!’, fue el mensaje que dejó el jugador en una publicación en su cuenta de Instagram.

Asimismo, Caín Fara agradeció el respaldo que recibieron por parte de la hinchada, que acompañó al equipo en territorio colombiano y no dejó de alentar durante todo el encuentro.

Caín Fara fue campeón en el fútbol ecuatoriano

Caín Fara ha logrado ser parte de diversos equipos a lo largo de su carrera profesional, destacado por su paso en el fútbol ecuatoriano. En la temporada 2022, integró las filas del Aucas y fue titular en varios encuentros, si bien su rendimiento no fue excepcional, terminó siendo un jugador importante en la obtención del título de la Liga Pro de Ecuador en ese año.