Revelaron si Universitario recibirá a Barcelona de Lamine Yamal en amistoso: "Se habla de..."

Recientemente se ha corrido el rumor de que Universitario de Deportes será el rival confirmado de Barcelona en el amistoso que tendrá el equipo catalán en territorio peruano. Ante ello, se filtró información oficial al respecto para aclarar si será la ‘U’ el encargado de disputar este emocionante partido internacional o si esta labor recaerá sobre otro club peruano, específicamente su rival Alianza Lima.

Durante la emisión del programa Linkeados en YouTube, el periodista Gustavo Peralta abordó el esperado encuentro que ha generado expectativa durante meses. Inicialmente, se planeaba que el partido se llevara a cabo en diciembre contra los cremas, pero luego se informó que el rival sería el equipo de Matute, aunque en una fecha diferente.

“Barcelona, como se sabe hace tiempo, hay una empresa que está trabajando en la idea de traerlo, así como Al Nassr. Se habla de agosto. Pero no es verdad ese flyer que está saliendo de que confirman que Universitario es el rival. No es así. Con la 'U' no hay una negociación como tal. No hay una cercanía”, indicó el mencionado comunicador para sorpresa de muchos, asegurando así que con Universitario no hay nada en concreto.

“La idea del empresario es valorar la posibilidad de que sea la 'U' o Alianza. Pero es una idea del empresario, no es que esté negociando con la 'U', con Alianza no sé, puede que sí. Solo para desmentir eso”, agregó Gustavo Peralta, dando a entender que, si bien con los cremas no hay nada, probablemente la historia sea diferente con Alianza Lima.

¿Barcelona vendrá con Lamine Yamal?

En teoría, sí, ya que se espera que el acuerdo con Barcelona incluya a todos sus jugadores principales, evitando que el equipo venga con suplentes o jugadores de reserva. Por lo tanto, si todo se desarrolla según lo previsto, Lamine Yamal y Robert Lewandowski podrían jugar pronto en el Estadio Alejandro Villanueva, Monumental o Nacional.