¿Minimizó el empate? Fossati y su opinión tras conocer el empate de la 'U' con Tolima: "No es un..."

Universitario de Deportes sacó un importante empate frente a Deportivo Tolima el pasado martes 7 de abril, encuentro disputado por la fecha 1 de la Copa Libertadores 2026. Tras el resultado vinieron muchos análisis sobre si fue bueno o no que la ‘U’ sacara un empate habiendo tenido ocasiones para llevarse la victoria. Es en este sentido que, en una reciente entrevista, Jorge Fossati fue consultado sobre cómo vio a su ex equipo en el debut en la Libertadores.

En conversación con el programa ‘Linkeados’, el ‘Nonno’ resaltó que, como resultado, estando de visita. Además, destacó que le pone contento el hecho de que a sus exdirigidos les esté yendo bien.

Jorge Fossati habló sobre el empate de Universitario ante Tolima

Desde su perspectiva, señaló que este empate conseguido en Ibagué es un buen resultado. Además, dijo que le puso feliz que Sporting Cristal haya logrado un triunfo frente a Cerro Porteño.

"Como resultado, empatando de visitante en el grupo, no es un mal resultado. Por supuesto es un buen resultado. Yo contento por los muchachos, por su gente. Si estoy diciendo que me pone contento el triunfo de Cristal, ¿Cómo no me va a poner contento que a Universitario no le vaya bien?", fueron las declaraciones del entrenador uruguayo.

¿Cómo le fue a Jorge Fossati en Universitario?

Como se recuerda, Jorge Fossati tuvo dos etapas en Universitario, en las temporadas 2023 y 2025, donde en ambas fue crucial para que el club crema consiguiera el ansiado tricampeonato. Durante su estancia en el cuadro estudiantil, el charrúa estuvo al mando de 74 partidos oficiales (sumando ambos periodos).