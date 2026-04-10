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En Chile afirman que arquero de Coquimbo Unido no se intimida con el Monumental: "Sin guantes"

A días del partido de Universitario vs. Coquimbo Unido, un periodista chileno aseguró que el arquero Diego Sánchez no se intimida ante grandes escenarios.

Jostein Canales
Arquero de Coquimbo Unido no tiene presión de jugar con Universitario en el estadio Monumental.
Arquero de Coquimbo Unido no tiene presión de jugar con Universitario en el estadio Monumental. | Foto: La República / PHOTOSPORT
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El estadio Monumental de Lima es uno de los escenarios más importantes de Sudamérica y muchos jugadores se han referido a lo imponente que es y la presión que ejerce en los jugadores. Sin embargo, no todos los futbolistas se amilanan ante grandes escenarios, como es el caso de Diego Sánchez, arquero de Coquimbo Unido y que próximamente está por enfrentar a Universitario en la Copa Libertadores 2026.

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De acuerdo al periodista chileno Rodrigo Arellano, el portero del vigente campeón de la primera división de Chile absorbe la presión que se vive en los estadios —sobre todo en los de mayor tamaño— para que el resto de jugadores de su equipo jueguen con calma y le traslade el nerviosismo a los rivales.

"Si hablamos del ambiente del Monumental, Diego ‘Mono’ Sánchez, el experimentado arquero de Coquimbo Unido, no se intimida ante grandes escenarios. No tiene problemas en absorber la presión y quitársela a sus compañeros. Es un jugador importante cuando juegas de visita en Copa Libertadores. A comienzos de año ganó una definición por penales atajando incluso sin guantes", dijo el comunicador.

¿Cómo juega Coquimbo Unido?

Rodrigo Arellano no solo se refirió al guardameta sino también a cómo están desarrollando los ‘Piratas’ su estilo de juego, ya que en la primera fecha del grupo B de la Copa Libertadores 2026 mostró un buen performance y estuvo cerca de llevarse el triunfo ante Nacional de Uruguay.

"Coquimbo no se pondrá nervioso en el Monumental, no hará locuras y si tiene que pasarle la presión al equipo local lo va a hacer. De hecho, cuando especula demasiado, ha tenido problemas. Cuando se suelta, hace daño y busca el 1-0. Varios lo han sufrido así”, manifestó.

¿Cuándo juega Universitario vs. Coquimbo Unido?

El partido entre Universitario vs. Coquimbo Unido, por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, se jugará este martes 14 de abril a las 9.00 p. m. (hora peruana).

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Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

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