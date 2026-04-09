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Universitario tiene su primera baja ante Coquimbo Unido: futbolista sufrió desgarro y quedó descartado

¡Atención, hincha crema! A días de enfrentar a Coquimbo Unido en el Monumental, el tricampeón del fútbol peruano sufrió una sensible baja a raíz de un desgarro.

Gary Huaman
Universitario jugará contra Coquimbo Unido en el Monumental.
Universitario jugará contra Coquimbo Unido en el Monumental. | Foto: Universitario
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Malas noticias en Universitario de Deportes de cara a su próximo encuentro ante Coquimbo Unido por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Tras el punto que rescataron en Colombia contra Deportes Tolima, los merengues recibirán al cuadro chileno en el Monumental el próximo martes 14 de abril a partir de las 9.00 p. m. (hora peruana). Encuentro en el que el entrenador Javier Rabanal no podrá contar con una de sus figuras. ¿De quién estamos hablando? Martín Pérez Guedes.

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¿Qué pasó con Martín Pérez Guedes?

De acuerdo a la información del periodista Gustavo Peralta en 'Hablemos de Max', el mediocampista quedó descartado tras sufrir un desgarro en el último duelo jugado en Colombia y no podrá estar disponible para enfrentar a Coquimbo Unido.

“Confirmado, lamentablemente, que Martín Pérez Guedes tiene un desgarro. Era lo que se presumía cuando salió cambiado. Tiene un desgarro, ya se le hizo la resonancia y el resultado arrojó un desgarro. Me falta saber exactamente la dimensión o, digamos, el grado del desgarro, pero está descartado para el martes 14 ante Coquimbo Unido en el Monumental. No llega. No llega. Un desgarro como mínimo son 21 días, alguno se puede recuperar en menos...”, empezó declarando el comunicador.

Complementando esta información, Peralta señaló que si bien Pérez Guedes pueda tener mucha predisposición para recuperarse cuanto antes, es muy difícil que llegue al duelo copero: “Depende mucho del jugador cuánto tiene la posibilidad de recuperarse, pero lo cierto es que Martín Pérez Guedes no va a estar para el partido, como mínimo para el partido del martes 14 cuando la ‘U’ recibe en el Monumental a Coquimbo Unido por la Copa Libertadores. Tiene un desgarro, como mínimo”.

¿Cuándo juegan Universitario vs Coquimbo Unido?

El choque entre Universitario vs Coquimbo Unido por la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Libertadores se jugará el próximo martes 14 de abril a partir de las 9.00 p. m. en el estadio Monumental.

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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