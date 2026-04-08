Prensa colombiana quedó impresionada con futbolista de la 'U' tras partido con Tolima: "Clave"

Universitario de Deportes consiguió rescatar un empate en su visita a Deportes Tolima por la fecha 1 de la Copa Libertadores 2026. Los cremas tuvieron un buen debut y si bien dejaron grandes momentos de fútbol durante el partido, también sufrieron en defensa. Sin embargo, pese a las fragilidades, la prensa colombiana rescató el rendimiento de una figura de los cremas.

Prensa colombiana quedó impresionada con futbolista de Universitario

El medio colombiano ‘Diario Deportes’ presentó su análisis del desarrollo del empate ante Deportes Tolima y remarcó las grandes virtudes que presentó la ‘U’ durante el desarrollo del encuentro, especialmente por su zaga defensiva.

Sin embargo, hizo especial énfasis en lo que fue el rendimiento de Miguel Vargas en el arco de Universitario y resaltó que fue una pieza esencial del equipo con sus atajadas para dejar su valla invicta, siendo un pilar importante para que los cremas sumen su primer punto en la competencia.

Prensa colombiana elogió la actuación de Miguel Vargas en el arco de Universitario

“Universitario se plantó bien atrás, jugó compacto y apostó por contragolpes. Su arquero Miguel Vargas fue clave con varias atajadas importantes para mantener el cero”, mencionaron en su publicación.

El portero natural de Chile maravilló a todos los espectadores con una espectacular atajada sobre los 32 minutos del primer tiempo, evitando que un cabezazo rival se cuele al fondo del arco. Además, fue elegido como el mejor jugador del partido.

Miguel Vargas se consolida como el portero titular de Universitario

Miguel Vargas ha sabido sacar provecho de su oportunidad como titular en Universitario, estableciéndose como el guardameta principal y superando a Diego Romero en la pelea por el puesto.

El popular ‘Manotas’ ha sido el arquero inicial en los recientes cuatro encuentros de la ‘U’ y ha mantenido su arco sin recibir goles en cada uno de esos juegos, inclusive inició acciones en el clásico del fútbol peruano ante Alianza Lima.