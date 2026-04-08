Javier Rabanal destacó a jugador de Universitario tras empate con Deportes Tolima: "Determinante"

Universitario de Deportes sumó su primer punto en el Grupo B de la Copa Libertadores 2026 luego de empatar sin goles ante Deportes Tolima en su partido debut. Los cremas tuvieron ocasiones para abrir el marcador, pero también se mostró algunas debilidades en defensa. Pese a ello, el DT Javier Rabanal se dio el tiempo para elogiar el rendimiento de un jugador crema.

Javier Rabanal destacó a jugador de Universitario tras empate con Deportes Tolima

Una vez finalizó el encuentro en territorio colombiano, el técnico Javier Rabanal se pronunció en conferencia de prensa y brindó su análisis sobre el rendimiento de Universitario en el partido. En esa línea, el estratega remarcó que el resultado era el más justo, ya que ambos equipos tuvieron grandes chances de abrir el marcador.

En ese sentido, mientras analizaba el desempeño del equipo en el primer tiempo, no dudó en destacar por todo lo alto la notable intervención que tuvo el portero Miguel Vargas bajos los tres palos. En concreto por la atajada que tuvo sobre los 32 minutos tras un cabezazo del delantero rival.

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"Me parece un resultado justo, en la primera parte han habido ocasiones por número más para nosotros. Es verdad que hemos tenido una tapada muy buena de Miguel Vargas, que ha sido determinante. En la segunda parte ellos tuvieron más presencia en nuestra área que nosotros en la de ellos", señaló el técnico.

Rabanal consideró que el guardameta nacido en Chile fue una figura determinante con sus grandes atajadas en la obtención del empate en territorio colombiano y sumar su primer punto en la Copa Libertadores.

Miguel Vargas y su gran momento con Universitario

El popular ‘Manotas’ ha logrado aprovechar su oportunidad en el titularato de Universitario y se ha consolidado como el portero principal, ganándole la pulseada a Diego Romero. Miguel Vargas ha sido titular en los últimos cuatro partidos de la ‘U’ y ha dejado su valla invicta en cada uno de esos partidos.