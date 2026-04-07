Copa Libertadores destacó a futbolista de Universitario ante Deportes Tolima: "La jugada"
La Copa Libertadores se rindió en elogios ante jugador de Universitario de Deportes tras duelo ante Deportes Tolima.
Universitario de Deportes empató 1-1 ante Deportes Tolima por la primera fecha del grupo B de la Copa Libertadores 2026 y desde la Conmebol destacaron a futbolista del club crema tras grandes jugadas en el encuentro disputado en el Estadio Manuel Murillo Toro, Ibagué, Colombia: "Estamos hablando de Miguel Vargas."
La CONMEBOL Copa Libertadores eligió a Miguel Vargas como el jugador del partido entre Universitario ante Deportes Tolima y a la vez lo elogió por una gran atajada que salvó al equipo merengue del 1-0.
La competición internacional destacó al arquero chileno por convertirse en héroe y atajar a los 32 minutos del primer tiempo un remate de cabeza de Jherson Mosquera, futbolista del cuadro colombiano.
“La jugada de la noche: la gran atajada de Miguel Vargas para salvar a Universitario de Deportes”, se puede leer en las redes sociales de la CONMEBOL Copa Libertadores 2026.
