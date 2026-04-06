Universitario vs. Deportes Tolima: ¿qué canal transmite el partido de Copa Libertadores?

Universitario vs. Deportes Tolima chocan este martes por la fecha 1 del grupo B de la Copa Libertadores 2026. Conoce dónde ver EN VIVO este partido.

Jostein Canales
Universitario visita este martes a Deportes Tolima por la fecha 1 del grupo B de la Copa Libertadores 2026.
Universitario visita este martes a Deportes Tolima por la fecha 1 del grupo B de la Copa Libertadores 2026.
Universitario vs. Deportes Tolima se enfrentan este martes 7 de abril, desde el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibague, Colombia, en un partido correspondiente a la fecha 1 del grupo B de la Copa Libertadores 2026. Por ello, en esta nota te brindamos dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.

Ubicarse en el bombo 2 de esta nueva edición de la Copa Libertadores le permitió a Universitario no enfrentarse a clubes con mucho renombre en Sudamérica. El sorteo benefició a los ‘Merengues’, ya que integran un grupo en el que no hay brasileños ni argentinos; sin embargo, se verá las caras ante representantes de Uruguay, Colombia y Chile.

¿Dónde ver Universitario vs. Deportes Tolima?

Si quieres ver el partido de Universitario vs. Deportes Tolima EN VIVO, hay diversos canales de televisión y plataformas de streaming que tienen el permiso de Conmebol para transmitir los duelos de Copa Libertadores, como por ejemplo ESPN, Fox Sports, Disney Plus y beIN Sports.

Universitario vs. Deportes Tolima: canales de transmisión

  • Perú, Colombia y resto de Sudamérica: ESPN y Disney Plus
  • Brasil: Paramount+
  • México: Disney Plus Premium
  • Centroamérica: Disney Plus Premium
  • Estados Unidos: beIN Sports y Fanatiz USA
  • Canadá: beIN Sports y Fanatiz
  • España: LaLiga+

Fixture de Universitario en la Copa Libertadores 2026

Universitario de Deportes quedó ubicado en el grupo B y enfrentará a Nacional de Uruguay, Deportes Tolima de Colombia y Coquimbo Unido de Chile. De acuerdo al fixture proporcionado por la Conmebol, la ‘U’ debutará como visitante y en la última fecha lo cerrará de local:

  • Fecha 1: Deportes Tolima vs. Universitario (7 de abril de 2026 a las 9.00 p. m.)
  • Fecha 2: Universitario vs. Coquimbo Unido (15 de abril de 2026 a las 9.00 p. m.)
  • Fecha 3: Universitario vs. Nacional (29 de abril de 2026 a las 9.00 p. m.)
  • Fecha 4: Coquimbo Unido vs. Universitario (5 de mayo a las 7.00 p. m.)
  • Fecha 5: Nacional vs. Universitario (20 de mayo a las 5.00 p. m.)
  • Fecha 6: Universitario vs. Deportes Tolima (26 de mayo a las 7.30 p. m.)

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

