Universitario vs. Deportes Tolima: ¿qué canal transmite el partido de Copa Libertadores?
Universitario vs. Deportes Tolima chocan este martes por la fecha 1 del grupo B de la Copa Libertadores 2026. Conoce dónde ver EN VIVO este partido.
Universitario vs. Deportes Tolima se enfrentan este martes 7 de abril, desde el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibague, Colombia, en un partido correspondiente a la fecha 1 del grupo B de la Copa Libertadores 2026. Por ello, en esta nota te brindamos dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.
Ubicarse en el bombo 2 de esta nueva edición de la Copa Libertadores le permitió a Universitario no enfrentarse a clubes con mucho renombre en Sudamérica. El sorteo benefició a los ‘Merengues’, ya que integran un grupo en el que no hay brasileños ni argentinos; sin embargo, se verá las caras ante representantes de Uruguay, Colombia y Chile.
¿Dónde ver Universitario vs. Deportes Tolima?
Si quieres ver el partido de Universitario vs. Deportes Tolima EN VIVO, hay diversos canales de televisión y plataformas de streaming que tienen el permiso de Conmebol para transmitir los duelos de Copa Libertadores, como por ejemplo ESPN, Fox Sports, Disney Plus y beIN Sports.
Universitario vs. Deportes Tolima: canales de transmisión
- Perú, Colombia y resto de Sudamérica: ESPN y Disney Plus
- Brasil: Paramount+
- México: Disney Plus Premium
- Centroamérica: Disney Plus Premium
- Estados Unidos: beIN Sports y Fanatiz USA
- Canadá: beIN Sports y Fanatiz
- España: LaLiga+
Fixture de Universitario en la Copa Libertadores 2026
Universitario de Deportes quedó ubicado en el grupo B y enfrentará a Nacional de Uruguay, Deportes Tolima de Colombia y Coquimbo Unido de Chile. De acuerdo al fixture proporcionado por la Conmebol, la ‘U’ debutará como visitante y en la última fecha lo cerrará de local:
- Fecha 1: Deportes Tolima vs. Universitario (7 de abril de 2026 a las 9.00 p. m.)
- Fecha 2: Universitario vs. Coquimbo Unido (15 de abril de 2026 a las 9.00 p. m.)
- Fecha 3: Universitario vs. Nacional (29 de abril de 2026 a las 9.00 p. m.)
- Fecha 4: Coquimbo Unido vs. Universitario (5 de mayo a las 7.00 p. m.)
- Fecha 5: Nacional vs. Universitario (20 de mayo a las 5.00 p. m.)
- Fecha 6: Universitario vs. Deportes Tolima (26 de mayo a las 7.30 p. m.)
